雞蛋放冰箱凍成「桌球」　內行急勸別丟！1招吃起來超讚

記者黃翊婷／綜合報導

近期因為通膨壓力，豬肉、雞肉、雞蛋、辣椒等農產品紛紛漲價。一名女網友日前在臉書PO文表示，無意間發現保存在冰箱裡的雞蛋結凍了，彷彿變成一顆桌球，覺得丟掉太浪費，於是試著煎成荷包蛋，沒想到竟然成功了。文章公開後，很快就有內行人留言分享，結凍的雞蛋可以切成小份再煎，吃起來超讚，小朋友也很喜歡。

▲原PO發現雞蛋結凍。（圖／翻攝自Facebook／廚藝公社，下同）

原PO在臉書「廚藝公社」的文章中提到，存放在冰箱下層的雞蛋因為溫度太低，等到發現時已經結凍了，她覺得丟掉太浪費，於是試著煎成荷包蛋，把蛋打到平底鍋上時，蛋黃居然還是完整的，不過最後還是成功煎出完美的荷包蛋，而且吃起來的口感和原本差不多，沒有太大差別。

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▲原PO成功把結凍雞蛋煎成荷包蛋。

文章公開之後，網友們紛紛留言表示，「我以前都直接丟掉」、「哇，長知識了」、「照理說這個應該拿去炸了吧（要擦乾表面的水再裹粉）」、「太厲害了吧」、「我跟我婆婆說，蛋不要放太靠近冰箱出風口的地方，不然會結冰，她每次都放很裡面，我跟她說結冰也一樣可以吃，她每次發現結冰就丟掉」。

還有內行網友分享結凍雞蛋的料理方式，吃起來很讚，也很受小朋友歡迎，「有看過節目介紹冷凍後切成4份，再煎成4顆小荷包蛋，很可愛，小朋友喜歡」、「不要解凍，切成小片可以煎成數個小荷包蛋」、「丟掉就浪費了，我有時也會放冷凍保存」。