剛買的白菇竟長「菜花」！他po文求救：能吃嗎？　內行人解答　

▲原PO才剛買的白菇，一夜之間長了密密麻麻的白點。（圖／翻攝自《廚藝公社》）

記者謝欣辰／綜合報導

凌晨買回家的新鮮食材，有可能一夜之間壞掉嗎？近日有位網友在《廚藝公社》分享一張照片，並說自己凌晨才買的雪白菇，一夜之間竟然長了密密麻麻類似「菜花」的白點在菇頭上，上網也搜不出答案，讓他崩潰求問，「請問一下這雪白菇怎麼了？」

從原PO分享的照片可以發現，原本外表應該乾淨平滑的菇頭，卻長出大小不一卻密集排列的白點，且幾乎每一顆都有。貼文一出，引發網友打趣回應，「凌晨還在睡，就把人家買回家，害人家失眠長痘痘很正常」，「菜花菇」，「性關係比較複雜」，「我在我男友身上有看過」，「密集恐懼症發作」，「菇頭長菜花啊」，「還是發霉了」。

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但也釣出內行人解釋，「首先，這是白精靈菇，不是雪白菇（長的很像，口感不同，白精靈跟空心菜一樣是空心的）這是白精靈在生長的後期，栽培空間的二氧化碳濃度過高，讓子實體生成過快，冒出菇帽，你用手指輕壓，是很有扎實度的，表面還會帶黏度（這是膠質+多醣體）吃起來清脆有口感，久煮不爛，隔餐一樣脆，請放心食用」。

最後更補充上如何辨別「壞掉的菇」，「這種菇如果壞掉，切口的地方會先變黃菇，摸起來軟軟的沒有彈性，也沒有脆感，塑膠袋裡面如果還有黃色的液體，就代表完全壞掉了，如果菇身（菇柄）上面有長白色的細毛，那不是壞掉，那是菌絲長大了（可以食用），但如果白白的細絲上面出現了其他的顏色（黑棕紅橙黃綠藍紫灰等等等等）才是發霉」。