皮蛋煮湯！她曝暗黑料理法　老饕狂推：到港式餐廳必點

▲網友分享「香菜皮蛋魚片湯」做法。（圖／翻攝自臉書／廚藝公社）

實習記者高琳景／綜合報導

香菜和皮蛋，一直以來是有些民眾不敢吃的食材之一，不過卻有網友將2種食材結合在一起，變成一道「香菜皮蛋魚片湯」，超狂組合讓不少網友驚呼「原來皮蛋能煮湯」！

一名女網友在臉書社團《廚藝公社》發文分享，表示自己很喜歡一道港式菜品「香菜皮蛋魚片湯」。並分享料理做法，表示「什麼魚都可以，只要將魚切成薄片；皮蛋會用蒸的方式來定型；一般都會用高湯，但我用自來（水）高湯，水滾後放入皮蛋、魚片、鹽和香菜，就很好喝。」

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貼文曝光後，讓不少網友驚呼「看起來好喝，明天立馬來做」、「應該可以加一些些豆腐」、「沒試過欸，筆記下來」、「第一次知道皮蛋也能煮湯！」、「放皮蛋很神奇欸」、「香菜才是王道」、「不用薑片嗎？這樣會有魚腥味嗎？」、「覺得…這煮粥應該會好吃」。

也有不少饕分享表示「本人很愛這一道湯」、「21年前在一家港式餐廳吃過」、「高職時西餐老師有教學過，當時嚇傻一堆學生，煮完鍋鍋喝的精光！」、「到港式餐廳我都會點，皮蛋香菜魚片豆腐湯味道不錯」、「這道湯品是港式料理」。

▼貼文曝光後，讓不少網友驚呼「是什麼口感」。（圖／翻攝自臉書／廚藝公社）