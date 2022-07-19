離跌破萬還差很遠　沈政男揭原因：多讀點書吧

記者陳俊宏／綜合報導

18日新增1萬7549例本土確診，對此，精神科醫師沈政男表示，他預估新增1萬6，結果是更高，而且跟上周一相比只降了8%，代表BA.2已經進入平原期，誰說7月中旬會跌破萬例？今天、周三都會是2萬多例，距離跌破萬例還遠得很，回去多讀點書吧。

沈政男在臉書說，平原期的到來，不是因為BA.4/5進入社區，而是防疫力道與病毒擴散已經形成平衡；BA.2現在一天有擴散2萬人的空間，若要連這樣的空間都給予壓縮，就必須有更多人染疫。

▼台灣本土疫情趨緩。（圖／記者林敬旻攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

沈政男指出，BA.4/5會掀起多高的疫情曲線，有人說日本一天新增11萬例，那麼台灣按人口比例就是1萬多例，是嗎？若果如此，為什麼前一波Omicron疫情的高度，日本跟台灣差不多？

沈政男提到，BA.4/5對於BA.1/BA.2的免疫逃脫約是2成，因此高度絕對是從前一波疫情的2成起跳；此外，BA.4/5的Rt值將近BA.2的1.5-2倍，因此若要達成群體免疫，染疫率必須達BA.2的1.5-2倍。

沈政男表示，既然如此，BA.4/5的染疫率就可以算個大概：（1-1/6.75)-0.2*0.8-0.7*0.8=0.05，這是以BA.2在3月下旬Rt值=4（BA.4/5平均為6.75），BA.2的染疫率為0.3（0.2確診加0.1黑數），且三劑疫苗的防護力達0.8來計算。

沈政男說，（1-1/6.75)-0.3*0.8-0.7*0.6=0.19，同上述，但三劑疫苗的防護力以0.6來計算，也就是說，BA.4/5很可能掀起BA.2疫情的2成到9成高度，千萬不要小覷。

►本文獲得沈政男醫師授權。