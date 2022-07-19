「新二代變種」來了　醫：取代BA.5！將成主要感染高峰

記者陳俊宏／綜合報導

亞洲各國陸續出現Omicron亞型變異株BA.2.75確診病例，對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，這可能是成為首個二代變異成功的第二代變種病毒。他提醒，BA.5感染本身所產生的免疫屏障，竟很可能無法防護BA.2.75病毒，導致BA.2.75病毒感染會取代BA.5，成為日後主要感染高峰！

黃軒在臉書說，對Omicron病毒來說，BA.1、BA.2、BA.3、BA.4、BA.5這些都是等Omicron「第一代變種」的族群！一般民眾都以為病毒會乖乖一直一路上變下去，以為1—>2—>3—>4—>5，不知道病毒也是會有「回馬槍」的變異，不然就不是叫「突變」，而是「乖乖地變」了。

▼新冠病毒不斷突變。（圖／路透）



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黃軒指出，當新的變種源自BA.2病毒突變進化來，就被稱作「第二代變種」，而現在地球上，已經出現了來自BA.2病毒，叫「BA.2.75」，目前專家認為，這可能是成為首個二代變異成功的第二代變種病毒！他分享各國研究如下：

（a）BA.2.75病毒vs BA.2病毒

1、以色列研究

目前以色列專家認定是BA.2變種進化出的「第二代變種」，比第一代的BA.2多新增了16個突變，而其中8個新的突變點，就位於刺突蛋白基因區，代表原先的疫苗，有可能更難辨識出來這新的病毒！

2、美國研究

如果和第一代BA.2病毒比較，這新的變種病毒具有G446S和R493Q兩個關鍵突變點，第一，免疫逃避，其中G446S突變基因點將導致抗原的特性變化，幫助病毒突破現有疫苗免疫系統的辨識；第二，增加黏性，R493Q突變基因點則可能提高了病毒進入人體細胞的親和力，因此BA.2.75更易黏著細胞侵入。

（b）BA.2.75病毒vs BA.5病毒

黃軒說，BA.2.75病毒與BA.5病毒，在它們的刺突蛋白基因區共有11處突變，而BA.5感染本身所產生的免疫屏障，竟然很可能無法防護BA.2.75病毒，導致BA.2.75病毒感染會取代BA.5，成為日後主要感染的高峰！

▼防範新冠肺炎，黃軒提醒，得完整疫苗接種。（圖／記者呂佳賢攝）



黃軒提到，印度最近上傳他們國內的Omicron病毒基因樣本，BA.2.75病毒的比例快速由不到5%，迅速上升到18%，顯示BA.2.75病毒在印度，正在取代其他變種，其傳播速度堪比BA.2、BA.5變種似乎都要更快；世界衞生組織（WHO ）也提出警告，在印度，BA.2.75病毒開始肆虐，且有非常「明確的增長幅度」，取代其他的變種病毒。

黃軒提醒，新冠病毒「持續突變」仍然在進行中，人們得仍然要有完整的疫苗接種和持續戴口罩，這才是真正的重點！

亞洲各國陸續出現BA.2.75確診病例，繼日本、南韓之後，新加坡16日證實2例BA.2.75境外移入個案。針對BA.2.75，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，很多國際專家擔心可能成為主流Omicron變異株，但這些都尚未確定，要看看偵測到的國家「有無大型社區疫情」，才能知道是否有成為下個變異病毒株的潛力。

►本文獲得黃軒醫師授權。



▼黃軒表示，新的二代變種病毒來了。（圖／黃軒授權提供）

