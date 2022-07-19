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「25天二度確診」Ct值18、更明顯症狀曝　醫：哇！怎這麽快

記者陳俊宏／綜合報導

無敵星星失效！林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰分享朋友25天「二度確診」的故事，第二次確診的Ct值是18，症狀比第一次更明顯，其中喉嚨痛、聲音沙啞、全身痠痛最明顯。

吳昌騰在「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書說，18日早上接到朋友的來電表示「二次確診」，「我第一個反應是，『哇！什麼？怎麼會這樣快呢』？」

吳昌騰指出，朋友是男性，有接種三劑疫苗（AZ+AZ+Moderna)，喜歡戶外活動，並沒有慢性疾病，也無免疫缺陷疾病，沒有吸菸只有偶而會喝酒，他在6/22第一次確診，7/16第二次確診，間隔時間是25天！

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▼吳昌騰分享朋友25天「二度確診」。（圖／翻攝「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書

（圖／翻攝「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書）

吳昌騰提到，朋友跟他說，「這一次確診，症狀比第一次更明顯」、「您臉書寫的那些症狀，我大部分都有！其中喉嚨痛、聲音沙啞、全身痠痛最明顯！」他表示，朋友說這次病毒的Ct值是18！病毒量是多的，「在電話中，我聽他的聲音真的是沙啞了！」

吳昌騰說，當再次確診，或許會面臨下面問題：

1、 COVID-19重複感染之定義及個案處置原則，是否需要滾動式調整？

2、對於二次確診個案，新冠一號是否可以第二次公費治療呢？

吳昌騰提醒，再度確診真的是可能發生的！大家從疫苗和先前感染中所獲得的免疫力，會隨著時間推移而下降，因此「突破性感染」和「再度感染」的情況就是會發生的；目前所接種原始病毒株疫苗所產生的免疫力，在面對Omicron新亞變異株BA.4、BA.5時，依然能夠對重症、住院和死亡提供有效保護。

根據指揮中心最新統計，國內二度確診者共有2106例。不過，發言人莊人祥表示，目前為止尚未出現二次染疫皆為BA.5的情形。

▼指揮中心說明BA.4、BA.5。（圖／指揮中心提供）

▲▼BA.4、BA.5說明。（圖／指揮中心提供）

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