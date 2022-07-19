王必勝三度被問「外遇」僅回一句話　蘇貞昌今赴指揮中心救場

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨日（18日）由新任指揮官王必勝接手，但整整8分鐘的交接儀式遭外界抨擊作秀，記者會現場還有媒體三度詢問外遇事件，他僅回答一句話，「還有其他提問嗎？沒有的話我們結束記者會。」由於王必勝接任指揮官首日記者會狀況不斷，加上衛福部昨晚宣布行政院長蘇貞昌、衛福部長薛瑞元將於今日（19日）一同出席指揮中心擴大防疫會議，被外界解讀為是在幫王救場。

▲王必勝接任指揮官，首日記者會三度被問到外遇的事情是否已經獲得太太原諒。（圖／指揮中心提供）

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前衛福部長陳時中18日早上正式交棒部長一職，下午進行第二場交接，將印有指揮官字樣的背心移交給新任次長兼指揮官王必勝。在疫情記者會正式開始之前，陳時中與王必勝都已先坐在台下，並由電視台女主播擔任主持人，替交接儀式開場，陳時中致詞完之後，王必勝也代表獻花並合影留念，整整播了8分鐘才開始當日的疫情記者會，因而遭部分網友抨擊作秀時間太長。

▲陳時中將指揮官背心移交給王必勝。（圖／記者趙于婷攝）

而在疫情記者會開始之後，先是有媒體二度詢問，「您與林小姐的事情，太太有諒解了嗎？」王必勝均避而不答，等到媒體第三次提問時，他才終於開口並反問，「還有其他提問嗎？沒有的話我們結束記者會。」全程都沒有鬆口提及外遇的事。

此外，王必勝在同日上午陪同總統蔡英文前往台中市后里月眉糖廠，錯把蔡英文稱為「賴總統」，他在下午的記者會上解釋，早上叫錯職稱只是口誤。由於王必勝接任指揮官首日記者會狀況不斷，衛福部又在昨晚宣布行政院長蘇貞昌、衛福部長薛瑞元將於今日（19日）一同出席指揮中心擴大防疫會議，外界推測，這可能是蘇貞昌在幫王必勝救場，或者是在幫新任衛福部長薛瑞元「帶路」。

▼薛瑞元升任衛福部長，致詞時曾二度提到「我唯一的一位夫人」，被外界認為是在影射王必勝外遇的事。（圖／記者屠惠剛攝）