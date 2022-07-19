黑嘉嘉不靠奶爆紅！他曝「超有料真相」...網讚：天選之人

▲黑嘉嘉是台灣目前段位最高的女棋士，由於是台澳混血，天生帶有深邃的混血兒臉孔，更曾經被日本譽為「千年一遇美女棋士」。（圖／翻攝自臉書／黑嘉嘉 Joanne Missingham）

實習記者廖翊慈／綜合報導

在演藝圈中想要打響名號實屬不易，不過總有人能藉由自己的特色吸引粉絲關注。一名網友就表示，擁有圍棋職業七段的知名美女棋士黑嘉嘉，是唯一不靠奶，靠才能成為女神的，沒想到有人指出，黑嘉嘉不只才能驚人，「要靠奶也是很有本錢的！」

一名網友在Dcard以「不靠奶的只有黑嘉嘉吧」為題發文，表示「真正意義上靠自己的才能，氣質非凡讓人感覺像仙女，反觀一直出賣奶寫真集的『女神』還有那種講希望自己奶小一點，不想只靠奶紅的，把這些所謂女神，拿去對比黑嘉嘉，到底哪個打的贏阿？」

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▲原PO認為黑嘉嘉不靠奶，靠實力爆紅。（圖／翻攝自Dcard）

曾獲世界圍棋女子大賽亞軍的台灣女棋士黑嘉嘉，不僅在台長年人氣不減，在大陸及南韓都有不少粉絲。貼文一出，引起許多網友們的共鳴，「女生也很喜歡她欸，很有氣質，講話也很可愛，重點是有實力真的很厲害」、「她好適合當明星，氣場可以」、「黑嘉嘉永遠的神」、「一定黑嘉嘉贏的啊，光氣質就直接屌打了，有夠仙」、「她真的有夠漂亮，看一次就愛上的那種」。

還有網友曬出一張黑嘉嘉穿著貼身旗袍的照片，並指出「人家E奶耶，要靠奶也是很有本錢的」，底下一票人回覆，「更尊敬了，有本錢靠奶但不靠奶，真的清流」、「上天開了一扇窗怎麼另一扇門也是開的！太喜歡了」、「真的是天選之人了」、「不只實力有料，衣服裡也是有料」。

▲有網友曬出黑嘉嘉的廣告照片，並表示「要靠奶也是很有本錢的」。（圖／翻攝自Dcard）