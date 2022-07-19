IG見1歲小孩仰灌片　大人狂笑臉紅了「比爸還會喝！」全炸鍋

▲原PO看到有人疑似給1歲小孩喝酒，還發限動笑「從小養成」。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這個小朋友才一歲……剛剛還去網路上查了，小朋友很容易對酒精過敏。」一位女網友在Dcard匿名發文，說她看到一名15歲女生在IG發限動，結果一看震驚了，因為拍攝者疑似在餵1歲小孩喝氣泡酒。短短12秒影片讓其他人也氣炸，「自己無腦不要把小孩也變無腦」、「嬰兒無罪，真的是一對爛父母。」

女網友以「給一歲小孩喝酒」為題發文，文中轉發該段12秒的影片，並透露這是一個15歲的女生發的，畫面讓她震驚，「這個小朋友才一歲……剛剛還去網路上查了，小朋友很容易對酒精過敏」，並說如果她沒看錯的話，這款應該是3.5%的某牌氣泡酒。

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仔細看看影片，一隻大人的手拿著一個玻璃瓶，讓小孩仰頭一口接一口地狂喝，咕嚕咕嚕的樣子逗得大人笑開懷，還調侃「1歲了這麼會喝」、「哈哈哈他臉紅了」，畫面左下方加上字樣，「最後那個哈氣超好笑，比爸爸還會喝從小養成。」

影片一出，底下馬上炸鍋，「可憐的孩子，開局直接地獄等級」、「救救這小孩吧 檢舉一下什麼都好」、「還以為這種事只會發生在以前，我跟表弟都被灌過酒，阿嬤還跟親友炫耀，我媽知道後也無能為力」、「自己身為一位母親……看了好心疼」、「這種育嬰真的看不下去餒！好想罵人喔！」

不過，也有人認為，影片沒有拍得很清楚，希望大人其實沒有給小孩喝酒，「搞不好是水，想衝人氣用酒品裝～我們不知道來龍去脈～」、「如果真的是酒的話，對小孩子傷害很大欸！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。