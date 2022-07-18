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女友用IG小帳「買1服務」驚呼有效　一看綠慘了…男主不是他

▲▼滑手機,分手,追劇。（圖／記者曾筠淇攝）

▲女友驚呼很有效，讓原PO很介意。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

想給女友驚喜，卻害得自己後悔莫及！一位男網友日前在Dcard發文，說女友生日快到了，就偷翻了女生的手機，看她有沒有想要什麼，結果卻無意間翻到女方IG小帳買了一項服務，讓他整個措手不及，也有點小崩潰，不知該如何是好，「一想到還是有點疙瘩，哎！」

這位男網友以「後悔看了女友手機⋯有夠綠」為題發文，說他在翻手機時，看到女友的IG小帳去年曾訊息過一個帳號，是專門幫人家燒感情蠟燭的服務，讓他傻眼的是，女友不僅有買，對象卻根本不是他，「但……男生的名字不是我……瞬間覺得綠光罩頂。」

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更想哭的是，燒了感情蠟燭之後，女友還跟對方回報「超有效」，讓原PO直呼，「什麼超有效謝謝？有效妳老母啦！小姐妳有個每天送妳上下課，月經還會準備紅豆湯的男友欸= = 」，還貼哏圖質疑，「良心不會痛嗎？」

▲▼蠟燭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女友曾燒感情蠟燭，讓原PO很介意。（示意圖／Pixabay）

他也在文中補充，看了一下時間，女友燒蠟燭的時候，兩人剛在一起沒多久，後來有同居，也度過很多甜蜜時光，所以女方應該沒有實際出軌的舉動，但他還是耿耿於懷「一想到還是有點疙瘩，哎！一直在想他們到底是什麼關係，還有女友回的那句很有效，也讓我很在意啊！」

貼文一出，不少人馬上勸分，「會去燒這種蠟燭的人也是蠻……」、「還不分手R？= =是要放一年還是到過年啊你」、「快分手，怎麼會有人想用邪教」、「我之前剛分手的時候也想過要不要燒欸！後來想想還是不要浪費錢，感覺是繳智商稅」、「一律建議分手，沒救了，有疙瘩、有陰影，以後還要擔心受怕的。」

也有網友表示，「會不會是前男友 那時候還想挽回」、「我是不懂燒蠟燭代表什麼啦！但你也沒有她真的出軌的證據，假如她是無辜的，還被你PO文給網友罵，想想就很可憐……真該跟你分手」、「我覺得過去就算了，你們現在感情穩定就好。」

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