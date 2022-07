幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人　村民怕到搬家

▲食人巨鱷「賓拉登」終於被逮捕。(圖/取自推特@MuthuiMkenya)

實習記者廖翊慈/綜合報導

在非洲烏干達流傳一句話,「每隻尼羅河巨鱷都曾吃掉至少一名侵犯牠們領域的人類」,這是因為一隻被稱為「賓拉登」的5公尺變種巨鱷,至今已經吃掉了至少83個人,好在這隻巨大的變種鱷魚,日前已經被捕獲,吸引超多當地民眾圍觀。

根據英媒Mirror報導,東非烏干達路甘嘉(Luganga)是位於非洲最大湖泊維多利亞湖旁的一處小村,這裡的村民都知道,如果去湖邊的話,一定要保持最高警戒,因為有一隻巨鱷就潛伏在湖中,或是附近的草叢裡,牠總是神出鬼沒且耐性十足的守株待兔,一見到人類恍神,便會撲上前獵殺,而人類成功逃生的機率幾乎為零。

報導指出,這隻兇殘又狡猾的巨鱷自1991年就開始襲擊人類,至今仍潛伏在湖水中,像是有不死之身一般,因此當地居民稱牠為「不死者」(immortal)。後來九一一事件恐怖份子賓拉登事件的流傳,當地居民又稱牠(鱷魚)為「賓拉登」。

「賓拉登」獵殺人類不分男女老少,連12歲的男孩也不放過,其中一名受害者家屬凱瓦陽加(Paul Kyewalyanga)表示,與哥哥彼得划著小舟時,巨鱷突然從水中竄出,以上半身壓住小船的一部分,導致船身承受不住鱷魚的重力傾倒一邊,湖水頓時湧上,彼得失去平衡重心,落入鱷魚的陷阱,他緊緊地抓住船身,但最後仍不敵鱷魚的拖行。

凱瓦難過地說道,「牠咬斷我的腿」是哥哥生前說的最後一句話,他至今仍忘不了哥哥被鱷魚撕咬的聲音。過了幾日,村民在湖邊發現了彼得的手臂及頭顱。

這隻巨鱷至今已獵食了至少83人,是整個村莊人數的十分之一,不少村民因恐懼而遷離村莊,導致小村幾乎沒人敢住。最後,政府動員軍警及專業人員,以牛肝為餌,終於逮到這隻傳說中的食人巨鱷,也終結了村民數十年來的「鱷夢」。

研究人員指出,「賓拉登」的身軀長達5公尺,且年齡高達75歲,一般鱷魚的壽命為50年至70年,專家因此推斷巨鱷可能產生變異,與一般的尼羅河巨鱷不同。

事後,政府當局以研究之名,將「賓拉登」送往湯巴的養殖場,希望牠可以繁衍後代。養殖場老闆也強調,已經做好一切安全措施,絕不會讓該鱷魚再次出來闖禍。

This #Crocodile ate 80 villagers over the years near small village of Luganga in #Uganda.



Villagers named him Osama bin Laden.



I guess even they knew he is not qualified enough to be called Bush or Blair.copied pic.twitter.com/6DTaAADvyJ