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幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人　村民怕到搬家

▲烏干達變種巨鱷。（圖／取自推特@MuthuiMkenya）

▲食人巨鱷「賓拉登」終於被逮捕。（圖／取自推特@MuthuiMkenya）

實習記者廖翊慈／綜合報導

在非洲烏干達流傳一句話，「每隻尼羅河巨鱷都曾吃掉至少一名侵犯牠們領域的人類」，這是因為一隻被稱為「賓拉登」的5公尺變種巨鱷，至今已經吃掉了至少83個人，好在這隻巨大的變種鱷魚，日前已經被捕獲，吸引超多當地民眾圍觀。

根據英媒Mirror報導，東非烏干達路甘嘉（Luganga）是位於非洲最大湖泊維多利亞湖旁的一處小村，這裡的村民都知道，如果去湖邊的話，一定要保持最高警戒，因為有一隻巨鱷就潛伏在湖中，或是附近的草叢裡，牠總是神出鬼沒且耐性十足的守株待兔，一見到人類恍神，便會撲上前獵殺，而人類成功逃生的機率幾乎為零。 

報導指出，這隻兇殘又狡猾的巨鱷自1991年就開始襲擊人類，至今仍潛伏在湖水中，像是有不死之身一般，因此當地居民稱牠為「不死者」（immortal）。後來九一一事件恐怖份子賓拉登事件的流傳，當地居民又稱牠（鱷魚）為「賓拉登」。

「賓拉登」獵殺人類不分男女老少，連12歲的男孩也不放過，其中一名受害者家屬凱瓦陽加（Paul Kyewalyanga）表示，與哥哥彼得划著小舟時，巨鱷突然從水中竄出，以上半身壓住小船的一部分，導致船身承受不住鱷魚的重力傾倒一邊，湖水頓時湧上，彼得失去平衡重心，落入鱷魚的陷阱，他緊緊地抓住船身，但最後仍不敵鱷魚的拖行。

凱瓦難過地說道，「牠咬斷我的腿」是哥哥生前說的最後一句話，他至今仍忘不了哥哥被鱷魚撕咬的聲音。過了幾日，村民在湖邊發現了彼得的手臂及頭顱。

這隻巨鱷至今已獵食了至少83人，是整個村莊人數的十分之一，不少村民因恐懼而遷離村莊，導致小村幾乎沒人敢住。最後，政府動員軍警及專業人員，以牛肝為餌，終於逮到這隻傳說中的食人巨鱷，也終結了村民數十年來的「鱷夢」。

研究人員指出，「賓拉登」的身軀長達5公尺，且年齡高達75歲，一般鱷魚的壽命為50年至70年，專家因此推斷巨鱷可能產生變異，與一般的尼羅河巨鱷不同。

事後，政府當局以研究之名，將「賓拉登」送往湯巴的養殖場，希望牠可以繁衍後代。養殖場老闆也強調，已經做好一切安全措施，絕不會讓該鱷魚再次出來闖禍。

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