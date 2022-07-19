京阿尼縱火犯3至親全自殺！　釀36死兇手「無限負循環」身世曝

▲青葉真司經數個月的搶救後撿回一命，並在2020年被警方逮捕。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本動畫公司「京都動畫（以下簡稱京阿尼）」第一工作室2019年遭到嫌犯青葉真司潑灑汽油縱火，導致36人死亡、32人輕重傷，該起事件被認為是戰後最嚴重的縱火案。事發至今已3年，日本媒體也深入調查了青葉真司的家庭背景，發現他成長過程中有源源不絕的負面打擊，疑似就是讓他徹底墜入黑暗的原因之一。

根據《文春Online》報導，青葉真司2019年7月18日在京阿尼縱火，由於他自己也身受重傷，因此犯行之後便被送往醫院搶救，直到2020年5月才正式被警方依殺人、殺人未遂、縱火、私闖民宅等多項罪嫌逮捕，並在同年被檢方起訴。

一名認識青葉真司的男性表示，青葉真司的母親很早就與父親離婚，另外組建家庭，而父親則是獨自一人靠著開計程車扶養3個孩子。不過青葉的父親卻因為在工作途中發生車禍，導致無法繼續跑車，家中經濟也陷入困境。在多重壓力下，青葉的父親最終在1999年12月自殺身亡。

▲青葉真司的一把大火，燒死了36名京阿尼工作人員。（圖／路透）



青葉的父親死後，由青葉的哥哥擔任喪主，然而當時葬禮上甚至沒有親戚前來悼念。父親死後，兄妹繳不出房租，除了原本就住在外面的大哥外，最小的妹妹最終也搬了出去，住進貧民窟，並在便當店打工。然而在父親死後的5年，青葉真司的妹妹2004年也在租屋處自殺。

短短5年內便失去2名至親的青葉真司深受打擊，他在2006年9月因偷竊女性內衣而被逮捕，當時雖被判緩刑，但2012年6月又再度因持刀搶劫便利商店而被逮，同時被判3年6個月徒刑。青葉真司服刑期間不斷對監所管理員口出惡言，時常引發騷動，並且被診斷患有精神疾病。

青葉2016年1月出獄，靠著政府的生活保護補助生活，但是因為經常在家裡用極大音量播放音樂，與鄰居發生衝突。除此之外，據青葉的友人表示，他的哥哥最後也選擇了自殺。

就在這樣一連串的負面打擊下，青葉真司逐漸走上歪路，報導認為，社會並未建立有效的保護網，來協助他，進而導致這起36死的慘案。如今青葉真司已經結束第2次的精神鑑定，但首次開庭的時間依舊未能決定，讓遺屬深感憂慮。

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