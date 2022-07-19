南韓新冠疫情再度升溫！今激增7.3萬例確診　創近3個月最高紀錄

▲南韓新冠疫情升溫，民眾在首爾市松坡區排隊等候篩檢。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

先前南韓新冠疫情逐漸趨緩，單日新增病例數降至1萬以下，豈料最近隨著Omicron病毒亞變種BA.5檢出率攀升，導致疫情再度升溫，甚至恐怕重演大流行趨勢，光是今（19）日上午便通報7萬多例新增確診，創下近3個月以來的最高紀錄。

根據《韓聯社》，南韓中央防疫對策本部於19日上午9時30分通報新增病例為7萬3582例，比起昨（18）日還多出4萬7283例，足足是上周（12日，3萬7347例）的1.97倍之高，創下83天以來的最高紀錄。

不過報導也指出，即便近來單日新增病例數有明顯激增的趨勢，但是和Omicron病毒所造成大流行的時期相比，中重症病例、死亡病例數仍維持相對穩定。中重症患者累計91人，一天內僅新增10人；至於死亡患者數則新增12人，與前一天相比僅增1人。

隨著南韓境內陸續檢出Omicron亞變種病毒BA.5、BA.2.75，且感染患者尚無海外旅遊史，顯示病毒早已擴散至社區的可能性，其中BA.5的檢出率甚至從7月第一周的35.0%攀升至第2周的52.0%，儼然成為主流病毒株，因此南韓政府開始擴大接種第4劑疫苗的對象，將50歲以上民眾列入建議名單，截至18日下午4時，已有13萬1482名50至59歲民眾預約接種第4劑，占該年齡層人口1.52%。

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