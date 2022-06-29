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甘肅博物館文創「馬踏飛燕」布偶醜出名　月銷千件賣到斷貨

記者魏有德／綜合報導

甘肅博物館鎮館之寶銅奔馬又名「馬踏飛燕」，為武威雷台漢墓出土的國寶級文物。該博物館憑此發想文創商品銅奔馬絨毛布偶，在6月14日上架後，以醜萌之姿迅速成為話題，買氣也扶搖直上，衝上人氣收藏榜、銷量榜兩項第一，月銷量達1000多筆，目前預購名單已排至25天後才能取貨。

▲甘肅博物館文創商品銅奔馬布偶以醜萌造型成功吸引外界目光，商品賣到斷貨。（圖／翻攝封面新聞）

▲甘肅博物館文創商品銅奔馬布偶以醜萌造型成功吸引外界目光，商品賣到斷貨。（圖／翻攝封面新聞）

《封面新聞》報導，銅奔馬毛絨玩具創意源於甘肅省博物館鎮館之寶銅奔馬，有「一馬當先銅奔馬」站姿款和「馬到成功銅奔馬」奔跑款兩種款式。站姿款屬於Q版軟萌、溫暖可愛型，還原文物姿態細節，呈現銅奔馬調皮可愛的正面神態；奔跑款則是有趣的皮囊和歡樂的靈魂相結合，有文化內涵又幽默風趣，活力滿滿惹人愛。

▲甘肅博物館文創商品銅奔馬布偶以醜萌造型成功吸引外界目光，商品賣到斷貨。（圖／翻攝封面新聞）

▲甘肅博物館鎮館之寶銅奔馬又名「馬踏飛燕」為大陸國寶級文物。（圖／翻攝封面新聞）

銅奔馬絨毛玩偶文創商品推出後，儘管網友毫不留情的批評，「醜到極致」；「一見它就想笑」；「綠馬，綠碼，沒毛病」，仍然受到許多民眾的喜愛，官方網路商店已賣出7000多單，賣到缺貨，現在只能透過預購，要等待25天。

▲甘肅博物館文創商品銅奔馬布偶以醜萌造型成功吸引外界目光，商品賣到斷貨。（圖／翻攝封面新聞）

▲甘肅博物館文創商品「綠馬頭套」。（圖／翻攝封面新聞）

甘肅博物館2022年1月份曾推出銅奔馬文創商品「綠馬頭套」，成功造成話題，還編排一組 「神馬舞」，受到年輕人追捧，此外，還有「綠馬出行」銅奔馬文創口罩，以「綠馬保駕，健康出行」的口號，引起民眾熱議。

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