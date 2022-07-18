基隆+235！6個月至5歲幼童莫德納疫苗　7／22起七區接種施打

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心18日公布國內本土病例新增1萬7549例，其中基隆新增235例，確診人數再次降至2開頭，目前全市專責病房收治47人，維持逾5成空床率。林右昌表示，基隆市七區6個月至5歲幼兒莫德納（Moderna）施打站，將從7月22日開始接種，提供免預約，隨到隨打服務，以提升嬰幼兒防疫保護力。

衛生局提醒，前往施打時，請家長攜帶幼兒健保卡、兒童健康手冊。若幼兒目前有發燒等急性疾病或染疫未滿3個月，請暫緩接種。至於非設籍基隆市幼兒，家長可至合約醫療院所預約接種，幼兒莫德納（Moderna）疫苗接種合約醫療院所資訊可上「基隆衛生局」查詢。

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有關基隆市疫情部分，基隆市今日235名確診人數中，外縣市通報43例，佔18.30%；其中女性126人、男性109人；若以年齡別區分，以25-34歲的45人最多，占19.15%，其次，35-44歲的37人，占15.74%。至於75歲以上的長者有11人、65-74歲有15人、6歲以下有20人。

基隆市現有COVID-19專責病房116床，目前收治47人、空床69床，空床率59.5%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症17名、中症5名、輕症13名；部立基隆醫院，中症2名、輕症10名；三總基隆分院及礦工醫院，無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估12萬5843人，利用快速通道的有3萬4823人，有6萬7315人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬1111人，條件不符合則有1萬6204人。

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