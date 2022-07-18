　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基兒時玩伴和親信任高官　涉內鬼案遭停職

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy ） 29日透過視訊方式參加北約（NATO）峰會。（圖／路透）

▲澤倫斯基震怒開除60名官員，其中包括自己的兒時玩伴。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦、安全局局長巴卡諾夫昨天傳出遭到開除，總統府辦公室副幕僚長今天表示，兩人已遭總統澤倫斯基下令停職等候調查，但尚未正式遭到解職。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，巴卡諾夫（Ivan Bakanov）已被解除職位，檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）也被開除。原因是兩人的部會官員多人與俄羅斯勾結。

烏克蘭總統府辦公室副幕僚長斯梅爾諾夫（Andriy Smyrnov）今天告訴烏克蘭電視台，維涅迪克托瓦遭停職，巴卡諾夫則被暫時調離職位，同時當局已展開相關調查。

在被詢及，一旦當局調查還這兩名官員清白，兩人是否會復職，他表示：「我們生活在一個法治的國家，當然我可以想像（有這種可能性）。」

在烏克蘭這波內部整肅行動中，安全局局長巴卡諾夫是澤倫斯基兒時玩伴，檢察總長維涅迪克托瓦則是他的親信。

兩人是澤倫斯基2019年壓倒性勝選上台後，拔擢年輕親信打擊貪腐政策的象徵性人物。

但在俄羅斯入侵近5個月後，澤倫斯基坦承他這兩名盟友未能根除他們單位內部的叛徒和通敵者。

澤倫斯基昨天宣布這兩人已被開除。但烏克蘭總統辦公室副幕僚長今天澄清，兩人暫時遭停職，靜待進一步調查。

澤倫斯基在全國講話中表示，正在調查烏克蘭安全官員涉嫌叛國、夥同俄羅斯侵害國家利益的650多起案件。澤倫斯基表示，其中60例的涉案官員仍在俄羅斯占領的領土上「與我們國家作對」。

澤倫斯基表示：「如此大量侵犯國家安全基礎的罪行，以及烏克蘭執法官員與俄羅斯情報機關之間建立的聯繫，對相關領導人帶來非常嚴重的問題。」

澤倫斯基現在是全球讚揚的烏克蘭戰時領導人，但在俄羅斯入侵前，他遭指控任命沒有經驗的友人，從事無法勝任的職務。

巴卡諾夫是澤倫斯基在烏克蘭南部的兒時玩伴，在澤倫斯基的電視圈職業生涯，由他協助經營媒體事業。他成功帶領競選團隊，讓澤倫斯基從一個在電視上扮演總統的諧星，成為在真實生活中取得壓倒性勝利的總統。

檢察總長維涅迪克托瓦上週出席在海牙的會議，討論國際間以戰爭罪起訴俄羅斯。澤倫斯基從政後，維涅迪克托瓦擔任他的司法改革顧問。

澤倫斯基昨晚對全國發表演說時提到，前烏克蘭安全局負責克里米亞地區首長涉嫌叛國被捕。俄羅斯於2014年併吞了克里米亞，基輔和西方國家現在仍將克里米亞視為烏克蘭的領土。

澤倫斯基表示，他在俄羅斯侵略烏克蘭初期開除了這名安全首長。他說，現在證明這個決定是有根據的。

他說：「已蒐集到足夠的證據舉報此人涉嫌叛國。他的所有犯罪行動都是有憑有據。」

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
快訊／台北中山區深夜無預警停電　台電搶修中
快訊／遺憾！中華隊遭約旦大號三分球絕殺無緣8強
一堆人喊「yyds」到底啥意思？　5個超夯用語大公開
最強雞白湯拉麵「雞吉君」突宣布停業　網哭了：太震驚
一吃消暑解熱！營養師曝9大「補水食物」　自帶涼感還能消水腫
謝霆鋒「4字祝賀爸爸奪影帝」　太冷漠被網批：親生的不如另一位
最正星二代是她！　「混血臉+九頭身超狂比例」私下超樸實
婚姻救星出手！奇美博物館看哥吉拉夫妻大吵　「超狂教學」被讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澤倫斯基兒時玩伴和親信任高官　涉內鬼案遭停職

快訊／美股開盤道瓊「大漲300點」　高盛收益超出預期股價暴漲4%

美中若因台灣爆衝突　專家：英國新領袖可望助美

歐盟籲克宮停止封鎖「烏克蘭港口」　俄雇傭兵強化前線武力

達美航空狂買100架「波音737 Max」　10年來最大訂單

游錫堃出訪捷克　議長親自接機：兩國都是「民主國家」有共同價值

泰「黑鷹」墜毀樹叢釀7傷　2天後運送直升機殘骸！卡車竟又出車禍

「這能源」變超殺武器！普丁警告成真　專家嘆：歐洲經濟將爆災難

前白宮醫：拜登「認知能力」出現問題　恐無法做完整個任期

外送員「邊遛娃」邊送餐！她不怕1打2還猛賺外快　8萬網讚爆

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

蕭薔53歲美炸！黃金馬甲蹦半球　感情隨緣...笑喊姐弟戀：緊來喔～

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

澤倫斯基兒時玩伴和親信任高官　涉內鬼案遭停職

快訊／美股開盤道瓊「大漲300點」　高盛收益超出預期股價暴漲4%

美中若因台灣爆衝突　專家：英國新領袖可望助美

歐盟籲克宮停止封鎖「烏克蘭港口」　俄雇傭兵強化前線武力

達美航空狂買100架「波音737 Max」　10年來最大訂單

游錫堃出訪捷克　議長親自接機：兩國都是「民主國家」有共同價值

泰「黑鷹」墜毀樹叢釀7傷　2天後運送直升機殘骸！卡車竟又出車禍

「這能源」變超殺武器！普丁警告成真　專家嘆：歐洲經濟將爆災難

前白宮醫：拜登「認知能力」出現問題　恐無法做完整個任期

外送員「邊遛娃」邊送餐！她不怕1打2還猛賺外快　8萬網讚爆

世界霸主誰與爭鋒　美國、中國領導人「紅線」在哪裡？

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

國際熱門新聞

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

女被巨型寵物犬咬死　老公被咬破胃搶救

64歲男騙砲12人！女師驚覺當小三遭威脅

男懷疑妻子外遇　提她斷頭遊街12公里

遊樂園大鐘擺甩到空中解體　砸死2客

BA.5差在哪？　統計曝76%都有「1症狀」

前白宮醫：拜登「認知能力」出現問題

闆娘為了「表情符號」氣炸尖叫！　她慘遭解雇

英國1週增350萬例！　不排除重新「實施封鎖」

2022年6天災　盲眼龍婆預言中了

歐洲熱浪強襲　至少1000人熱死

搶麥當勞訂單！外送員裝假定位App...同業怒開打

更多熱門

相關新聞

歐盟籲克宮停止封鎖烏港口　俄雇傭兵強化前線武力

歐盟籲克宮停止封鎖烏港口　俄雇傭兵強化前線武力

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天警告，俄羅斯必須停止封鎖烏克蘭港口，因為這對數以萬計恐面臨饑荒人口的穀物供給構成威脅。

烏克蘭母女感謝台灣「用很多愛歡迎我們」

烏克蘭母女感謝台灣「用很多愛歡迎我們」

普丁警告成真！「這能源」將變超殺武器

普丁警告成真！「這能源」將變超殺武器

能源不獨立就無安全可言

能源不獨立就無安全可言

俄「反戰女編輯」遭拘留！被警察請去喝茶

俄「反戰女編輯」遭拘留！被警察請去喝茶

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

1000元動滋健身券快搶！　即日起登記

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

大咖男星性侵正妹「妻離婚4年痛揭委屈」！不堪內情曝

吹冷氣「1NG習慣」溫度不降反升！台電曝後果

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

獨／重機後座妹裸背炸出半奶球　　22歲本尊親曝三圍

證人之一遭押廁所未被殺　動機恐非8年舊怨

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面