烏克蘭母女感謝台灣「用很多愛歡迎我們」　在台灣有家的感覺

記者林彥臣／綜合報導

自從俄羅斯侵略烏克蘭以後，台灣的中研院就發起了「烏克蘭學人獎學金計畫」（Taiwan Scholarships for Ukrainian Students and Scholars）提供烏克蘭學生或學者來台灣繼續學業或者研究的計畫。其中一對母女大約在6周前抵達台灣，並且表示台灣人用了很多愛，歡迎她們母女。

烏克蘭母女Yulia與Evelina接受YouTube頻道《不要鬧工作室》的訪問表示，她是一位語言與歷史的老師，當戰爭發生後，她是烏克蘭科學研究組織的一員，女兒Evelina剛在台灣過生日，今年8歲。

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▲女兒Evelina剛在台灣過8歲生日。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



Yulia說，中研院在3月初就邀請了烏克蘭年輕研究人員來台，不過她到5月初才到台灣，當初也確認了是否可以帶女兒來台灣，中研院也說歡迎，這也就是為什麼母女倆現在會在台灣。

Yulia認為，台灣人對烏克蘭人非常友善，而台灣人也非常的友善和勇敢，很多台灣人幫助她們，並且提供許多建議，自從台灣人介紹了珍珠奶茶與雞肉炒飯之後，就再也無法離開這些東西，女兒現在超愛台灣的麵包店。

▲烏克蘭母女感謝台灣「用很多愛歡迎我們」。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



Yulia坦言，帶女兒來到一個新國家生活不容易，也很念在家鄉的家人，「但中研院盡一切力量，給我們在台灣有家的感覺，台灣也用了很多愛，歡迎我們，你們在很艱難的時候，救了我們」。

Yulia最後強調，「我們想跟你們說聲謝謝，即便我們永遠也謝不完」。

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