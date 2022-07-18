「這能源」變超殺武器！普丁警告成真　專家嘆：歐洲經濟將爆災難

▲普丁曾警告，若西方再繼續對俄羅斯經濟制裁，後果將不堪設想。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者廖翊慈／綜合報導

俄烏戰爭爆發至今，歐美各國對俄羅斯祭出經濟制裁後，自身卻面臨了通膨飆升、能源價格上漲等嚴重的後遺症。有專家認為，近期歐元下跌了將近12%，主要是受到俄烏戰爭所導致的天然氣價格上漲，且在進入秋冬時天然氣短缺會更明顯，屆時會對歐洲經濟造成更嚴重的後果。

根據Business Insider報導，俄羅斯總統普丁曾警告表示，若歐洲國家持續對俄羅斯能源、經濟發動制裁，恐會造成災難性的後果；能源專家也認為，隨著俄羅斯希望對歐洲的制裁進行報復，普丁很有可能將「能源供應武器化」，尤其是歐洲秋冬之際日常所需的天然氣。

▲歐洲秋冬之際日常所需的天然氣，長期仰賴俄羅斯提供。（圖／路透）

德意志銀行外匯主管George Saravelos認為，就目前的情況，德國秋冬之際能源價格肯定會上漲，而歐元在未來也會出現更劇烈的下跌，歐元兌美元的匯率可能會回落至0.94美元甚至是0.95美元左右，「歐元下跌的空間還很大，這似乎也已經確定了歐洲將在不久後出現經濟衰退的現象。」

報導提及，George Saravelos也提到，「能源供應持續惡化是歐元不斷下跌的主要原因」，在全球都出現經濟衰退的擔憂下，強勢美元也是歐元下跌的原因之一，尤其美國聯準會不斷以升息來壓制通膨的決策，各國也難逃此劫，但主要還是受到不穩定能源供應的衝擊。資產管理公司UBP貨幣團隊主任Olivier Konzeoue也認同，「隨著能源危機襲擊歐洲經濟，我們知道這一切都與俄羅斯有關。」

金融機構Evercore ISI高級董事總經理James West也提出相同的看法，「歐元近期的波動有很大一部分（75%以上）不排除是因為俄烏戰爭所引發的能源危機，其餘則是受到聯準會升息的影響，更不樂見的是歐洲進入冬季後，能源短缺狀況會更明顯，到時狀況勢必會更慘，在一切開始好轉前歐洲還會看到更糟糕的狀況。」