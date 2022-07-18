俄「反戰女編輯」慘遭拘留！遛狗時被警察請去喝茶　3小時後才獲釋

▲俄羅斯第一頻道編輯奧斯雅尼可娃。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯新聞工作者奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）長年在國營電視台擔任新聞編輯，今年3月俄烏戰爭爆發後曾勇闖攝影棚舉牌抗議，她最近在社群網站上發文表示，日前遭到莫斯科警方短暫拘留。

根據《路透社》，奧斯雅尼可娃在臉書上發文透露，她於當地時間17日在莫斯科被警方短暫拘留，從她在臉書上公布的照片來看，她被一名男警、一名金髮女警包圍著走向白色麵包車，在經過3個小時後才終於獲釋。

奧斯雅尼可娃表示，「我準備出門遛狗，才剛出大門，就有穿著警察制服的人向我走過來，我現在坐在莫斯科某地區的一個警局，等候律師的到來，我的狗沒吃晚餐、沒人帶牠們散步，就這樣留在現場。」

在獲釋後，她又在臉書發文報平安，「我已經回家了，目前一切都安好。但我現在知道，若你想要外出，最好是隨身帶著一個手提箱和護照。我向附近在場的鄰居表示感謝，他給我帶來了一些東西、還打電話給我的律師和朋友。」

據悉，奧斯雅尼可娃曾於今年3月闖入俄羅斯國營電視台的直播攝影棚，手上高舉「不要戰爭」、「不要相信政府宣傳，因為他們在騙你」等標語，從此在國際間聲名大噪，不過卻因藐視抗議法而遭到判處有罪、罰款。

奧斯雅尼可娃於7月15日在社群網站上傳一張海報，聲稱俄羅斯總統普丁是殺人犯、他的士兵則是法西斯份子，她在海報上寫道，「到底還要殺死多少孩童，你們才會甘願停止？」

今年4月，德國《世界報》（Die Welt）聘請奧斯雅尼可娃擔任記者，不過奧斯雅尼可娃本月初在臉書貼文上證實，她被迫返回俄羅斯，在法庭上捍衛自己身為父母的權利。

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