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泰「黑鷹」墜毀樹叢釀7傷　2天後運送直升機殘骸！卡車竟又出車禍

▲▼泰國陸軍一架黑鷹直升機15日因故障迫降，撞樹墜毀。（圖／翻攝自推特／@FSXAviation3）

▲泰國陸軍一架黑鷹直升機15日因故障迫降，撞樹墜毀。（圖／翻攝自推特／@FSXAviation3）

記者張寧倢／編譯

泰國皇家陸軍一架UH-60「黑鷹」直升機15日墜毀南部宋卡府，據當地媒體報導，事故當下飛行員緊急迫降一處橡膠園，最終撞上樹木而墜毀，機上7人全部受傷。然而，僅在2天後，載著直升機殘骸的卡車，17日晚間竟在運送機骸途中又出了車禍，而且卡車剛好也是撞上樹木。

根據《曼谷郵報》報導，泰國陸軍第四軍區一架編號7003的黑鷹直升機，15日上午9時因引擎故障，於飛行途中緊急迫降宋卡府貼帕縣（Thepha）一處橡膠園，著陸時撞上一棵樹木導致機體毀損。第四軍區發言人稱，軍區指揮官Kriangkrai Srirak中將、2名飛行員、2名技術人員、1名士兵與1名攝影師等機上7人全數負傷，但無生命危險。

曼谷一名軍方發言人後來更表示，Kriangkrai Srirak中將因此骨盆骨折。據悉，這架「黑鷹」已經服役17年，墜機原因仍有待調查。飛機殘骸與零件16日被用起重機吊起，從失事地點被運至軍營，隔天再運送至中部華富里府的陸軍航空兵中心進行檢查。

然而，這起事件並未因此落幕，載著失事機骸的軍用拖板卡車17日晚間在運送途中竟又出了車禍，行經高速公路時遭左側的另一輛卡車擦撞，導致車輛向右偏離道路，直接撞向安全島，而且更巧的是，這輛軍用卡車也和「黑鷹」一樣撞上樹木。

肇事卡車駕駛表示，當時是為了閃躲前方急煞車輛才會突然向右轉，而不慎擦撞。所幸無人受傷，兩輛卡車最終都只有輕微損壞，處理完車禍現場後，軍用卡車繼續載著黑鷹直升機的殘骸前往華富里府的航空兵中心。

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