亞洲BA.2.75連爆！新加坡證實2例境外移入　有印度旅遊史

▲新加坡16日證實有2例BA.2.75境外移入個案。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

亞洲各國陸續出現Omicron亞型變異株BA.2.75確診病例，繼日本、南韓之後，新加坡16日證實2例BA.2.75境外移入個案，兩人近期均到訪過印度，並於新冠病毒篩檢呈現陽性後隨即自我隔離，目前已完全康復。

新加坡亞洲新聞台、8視界報導，對於BA.2.75現蹤新加坡一事，新加坡衛生部16日透露，現階段並無證據顯示該毒株與其他Omicron毒株相比，毒性或嚴重程度明顯不同。不過有科學家認為，BA.2.75傳播速度可能非常快，恐怕會輕易繞過已接種疫苗或確診康復者體內的抗體。

本月12日，日本在神戶市發現BA.2.75首例本土確診病例，該名患者並無海外旅遊史，也不曾和有海外旅遊史的人接觸，不排除BA.2.75已在當地社區傳播。南韓政府14日也通報出現首例BA.2.75個案，是定居在仁川的60多歲民眾，並無海外旅遊史，顯示BA.2.75變異株恐怕極有可能早已在南韓社區內擴散。

BA.2.75於5月初在印度首度被發現，自此之後，英國、美國、澳洲、德國、加拿大、日本、南韓等多國均通報確診案例，據信傳染力更強。世界衛生組織（WHO）已把BA.2.75變異株列入觀察名單，而歐洲疾病預防和控制中心7日將其列為「監測中變異株」（variant under monitoring）。

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