超鬧結婚契約！印度年輕夫妻簽名笑哭　規定「限吃披薩」每月1次

▲印度夫婦簽下結婚契約，首條規定每月只能吃1次披薩。（圖／翻攝自WedlocK photography，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

對於印度人來說，夫妻之間結婚時所簽訂的協議或契約雖然不稀奇，但其謹慎程度超乎想像，有時甚至比經商更為嚴肅。不過，印度東北部阿薩姆邦（Assam）一對24、25歲的新婚夫妻竟然簽下了「8大條款」，其中甚至規定女方每個月只能吃1次披薩，如此玩笑戲謔的結婚契約讓他們在網路上爆紅。

根據《BBC》，24歲的新娘香緹（Shanti Prasad）、25歲的新郎敏督（Mintu Rai）選擇於今年6月21日舉行婚禮，婚禮後的隔天兩人在社群網站Instagram上傳一段16秒的影片，新郎、新娘簽下結婚契約時笑得合不攏嘴，影片發佈不到1個月便創下點閱數4500萬次的紀錄。

該段影片之所以在網路上爆紅，是因為香緹在親友間其實是「披薩狂」，夫婦倆在結婚契約上的第一條規定，便是要求香緹每個月只能吃1次披薩。

報導指出，香緹、敏督於5年前就讀大學時相識，兩人是某堂商務課程的學生，也曾在Whats App同一個聊天群組，某天香緹錯過課程，需要其他同學幫忙「補課」，於是敏督欣然答應，兩人之間開始蹦出愛的火花，在開始交談後，兩人結識為朋友，並隨著時間推移終將愛情開花結果，兩人於2018年2月開始第一次約會。

敏督在城內擁有一間電器行，他回憶第一次約會的情景，「我們翹掉當天的最後一節課，去了附近一間披薩店，我知道我必須帶她去吃披薩，因為她總是在談論披薩。」

香緹補充道，「我真的非常喜歡披薩，約會的時候，我總是提議去吃披薩。但過了一段時間，敏督就會開始向我抱怨，『雖然我也喜歡吃披薩但總不能天天吃吧？』，他會問我要吃多少披薩，提議去買點別的東西吃。」

該對夫妻受訪時表示，兩人從未因為吃東西而爭吵過，「至少到目前為止還沒有！」

拉加夫（Raghav Thakur）是這對夫妻的同學兼好友，他為夫妻倆策劃這份令人驚喜的結婚契約，他補充道，「香緹對披薩的愛僅次於她對敏督的愛！我想，她在空閒時或是睡覺時都會想到披薩。」

拉佳夫透露，這份結婚契約在婚禮前一周雛形底定，總共為「8大條款」，因為香緹實在太愛吃披薩，所以才把關於披薩的規定放在最前面，其他還包括敏督每周日都必須做早餐、敏督必須每半個月帶香緹去購物、敏督只能在香緹的允許下才能參加深夜派對、香緹必須同意每天去健身房、香緹每天都必須穿紗麗（sari）。

▲每個月只能吃1次披薩。（示意圖／取自Pixabay）

香緹表示，其實朋友們對兩人的個性真的是瞭若指掌，「我們完全不知道朋友為我們策劃了一切，雖然只是朋友之間的玩笑，但真的沒預料到會在社群網路爆紅，不過每當有人問起這段影片時，我感到很高興。」

這對夫妻決定把結婚契約錶框掛在牆上，不過拉加夫對結婚契約不抱什麼希望，認為香緹不會嚴格遵守契約。

香緹透露，其實自從結婚後兩周，兩人已經「破例」吃了2次披薩。

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