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64歲阿伯騙砲12人！女師驚覺「當人小三」慘被威脅：公開就報警

▲▼八點檔女明星下海賣身，老公竟拿錢養小三。（圖／pakutaso）

▲一名男子創立15組社交帳號騙砲，造成多達12名女子受害。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者閔文昱／綜合報導

泰國一名64歲男子近日遭人指控，利用8個臉書、4個IG和3個LINE等共15組帳號來騙砲，他先是謊稱自己與妻子離婚8年，等到與女子和他發生性關係後，再威脅對方不能將2人關係說出去，否則就會請妻子以「介入他人家庭」為由報案，一共造成12名女子受害。

根據《泰國頭條新聞》報導，3名年紀約40至60歲的女性近日到泰國暖武里一間律師事務諮詢，其中一名在監獄擔任講師的57歲女子表示，這名64歲男子透過臉書加她好友，她以為是她的學生，於是在成為好友後2人便一直聊天，之後男子也展開追求，並聲稱和妻子離婚8年、有3個小孩，希望能和她建立家庭。

▲多名女子出面指控，遭64歲男子騙砲。（圖／翻攝自推特）

▲多名女子出面指控，遭64歲男子騙砲。（圖／翻攝自推特）

女子指出，2人在去年8月見面後開始交往，但對方卻不希望將關係公開，為此她也感到相當懷疑，於是在今年2月於臉書發布與男子聊天截圖，結果馬上就收到另一名女子私訊，表示這名男子已經有妻子，且通常和女性發生關係後就消失，讓她驚覺自己受騙。

男子用同樣手法造成一共12名女性受害，騙砲流程都是先向對方噓寒問暖，並用甜言蜜語讓女子卸下心房，等到時機成熟後再與對方發生性關係，事後再威脅不準將雙方關係透露出去，否則就會讓妻子報案，稱是女子主動勾引。對此，這12名受害者也建立群組自救，並希望不要再有其他女性上當受騙。

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