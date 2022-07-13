　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

1碗清湯拌飯5人吃！父月薪1萬苦養全家　女童1舉動惹鼻酸

▲▼ 湯,湯麵,吃麵。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

▲女童到麵館討要一碗湯。（示意圖，與本事件無關／翻攝自PIXABAY）

 圖文／CTWANT

近日，短影音平台TikTok有則影片被網友瘋傳，有位泰國6歲小女童到麵館討要一碗湯，並說道：「我來要一碗湯，我要跟媽媽還有弟弟5個人拌著飯一起吃，他們還在家裡等我。」影片發布至今超過500萬人次瀏覽，1萬次轉發分享。

TikTok最近有則影片受到大家關注，一位6歲女童到泰國一家麵館向老闆娘討取一碗湯，內文寫道，「今天看到小女孩走了過來，拍攝了一小段。#貧困#孩子們為生命而戰。」從畫面中看到，身穿粉色上衣的女童走到麵館，老闆娘輕聲詢問女童妳要做什麼？女童說，「我來要一碗湯，我要跟媽媽還有弟弟5個人拌著飯一起吃，他們還在家裡等我。」老闆娘示意讓女童坐下來，說道「妳先坐一下，我現在去幫妳做。」

泰國女童到麵館討要一碗湯，一家5口配飯吃。（圖／擷取自YouTube／เรื่องเล่าเช้านี้頻道）

▲老闆娘詢問女童妳要做什麼？（圖／擷取自YouTube／เรื่องเล่าเช้านี้頻道）

據了解，該麵館位於泰國春武里府的一處小區，麵館老闆娘透露，小女孩家中貧困，幾乎每天都會過來要湯，而且已經持續一年多了，問她要把湯拿去哪裡，女孩答道要拿回家一起吃。老闆娘說有時女童母親也會過來借100泰銖（約83元新台幣）並告訴她會還錢，但是一次也沒有過。

泰國女童到麵館討要一碗湯，一家5口配飯吃。（圖／擷取自YouTube／เรื่องเล่าเช้านี้頻道）

▲麵館老闆娘透露，小女孩家中貧困，幾乎每天都會過來要湯。（圖／擷取自YouTube／เรื่องเล่าเช้านี้頻道）

女童家中是一間茅屋，周圍全是空地，屋內並沒有什麼電器可用，他們用炭爐燒材煮飯。女孩母親表示，一家五人就靠爸爸在建築工地做工養家餬口，每天收入僅500泰銖（約413元新台幣），一個月大約1萬泰銖，但並不是每天都有工作做。前段時間家中一點收入都沒有，在錢不夠用的情況下，只能讓女童去要湯，讓孩子們拌著米飯吃。

麵館老闆娘表示，想要幫助這個可憐的貧困家庭，但礙於自己能力有限，希望能透過社會機構的救助，改善孩子們的生活。

延伸閱讀
俄遊客玩橡皮艇下一秒慘死　驚悚影像曝
正妹女記者播報到一半　直接「怒賞男孩巴掌」原因曝光
人夫當街掌摑妻…邊打邊哭「懷上男閨密的孩子」　她不認錯：愛我就原諒

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
破6.6億觀看　「Lofi Girl」兩年直播遭檢舉下架
超商買鮮奶「他隨手1舉動」GG了　網驚犯大忌
快訊／9成勞工盼「颱風假法制化」！　勞動部回應了
國道連環撞1死！他喝水釀追撞　害紅車駕駛遭夾身亡
「台第一AV男優」公開年收入！　揭密3辛酸職災：斷裂了
快訊／陳修將「殺小三」交保了！　羈押7個月30萬換自由
LIVE／黃嘉千婚變秘辛！驚爆脖有抓痕　賣房狂賺2000萬
1張圖嚇壞家長！　小孩耳朵變形成「史瑞克」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

性侵再犯多！泰國允許對強暴犯「化學閹割」　參院通過法案

地上有錢別亂撿！女好奇一拿突然麻痺昏迷　老公嚇壞：她差點死掉

1碗清湯拌飯5人吃！父月薪1萬苦養全家　女童1舉動惹鼻酸

以色列研究揭第4劑疫苗效力！　長者死亡率「狂降72%」

獨自開上高乘載車道　遭警攔下開罰單！美孕婦喊：肚中胎兒也算人

安倍大規模公祭擬秋天舉行！自民黨籲為「任期最長首相」辦國葬

醉女沒關廁所門被性侵！法官卻判25歲男無罪　「她故意不關門」

斯里蘭卡醫療崩潰！醫生警告：千萬別生病　藥物用光連手術都不行

1輛嘟嘟車「擠爆27名乘客」還超速！印度警也傻眼　臨檢影片瘋傳

烏南準備反攻！美援「海馬斯火箭」轟俄火藥庫52死　地面炸出大洞

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

汪睡醒驚見身旁多隻喵　瞪大眼拍醒同伴：快看

性侵再犯多！泰國允許對強暴犯「化學閹割」　參院通過法案

地上有錢別亂撿！女好奇一拿突然麻痺昏迷　老公嚇壞：她差點死掉

1碗清湯拌飯5人吃！父月薪1萬苦養全家　女童1舉動惹鼻酸

以色列研究揭第4劑疫苗效力！　長者死亡率「狂降72%」

獨自開上高乘載車道　遭警攔下開罰單！美孕婦喊：肚中胎兒也算人

安倍大規模公祭擬秋天舉行！自民黨籲為「任期最長首相」辦國葬

醉女沒關廁所門被性侵！法官卻判25歲男無罪　「她故意不關門」

斯里蘭卡醫療崩潰！醫生警告：千萬別生病　藥物用光連手術都不行

1輛嘟嘟車「擠爆27名乘客」還超速！印度警也傻眼　臨檢影片瘋傳

烏南準備反攻！美援「海馬斯火箭」轟俄火藥庫52死　地面炸出大洞

嫌2歲兒吵鬧關廁所3天餓死只剩5kg　狠母同居人判刑

性侵再犯多！泰國允許對強暴犯「化學閹割」　參院通過法案

活活被熱死！　成都醫院罕見連3「熱射病」送醫亡

地上有錢別亂撿！女好奇一拿突然麻痺昏迷　老公嚇壞：她差點死掉

傳「藍軍倒戈」美濃2／3宮廟改挺陳其邁　柯陣營：數據哪來？

鍾文榮／減少免洗杯用量　讓業者少賺不如讓消費者多賺

韋安／新北侯、龍大戰　差距最少40萬起跳？！

中華大學董座是綠營議員　林智堅論文風波再燒！校長4點聲明回應

「有人被綁勒索」字條求援　贖金才到手警員秒出現...30萬掉滿地

黃伊平／輕浮的玩笑或性騷擾？從兒權講師性騷疑雲說起

國際熱門新聞

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

半夜3點「站路中央吵架」　男女雙雙被撞死

人類大突破！韋伯望遠鏡全彩照公布

變態日本自衛隊！女兵被15男性侵

即／安倍葬禮現場出現「中華民國國旗」！

遊客玩橡皮艇突被撞死！68秒驚悚影曝光

安倍演講勉勵學生　日網友全看到哭

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

安倍晉三遭槍殺　與父親同在67歲遇死劫

失控片段曝！　正妹記者新聞播一半狠甩他巴掌

9歲女童賣淫片遭外流！媽一旁親自拍攝

憂經濟陷入衰退　美股收低192點、台積電ADR反漲

全球確診14天暴增30%！　譚德塞：疫情離結束還很遠

CNN：安倍昭惠創日本第一夫人新模式

更多熱門

相關新聞

惡鄰酒醉就踹花盆「鋸斷社區桂花樹」

惡鄰酒醉就踹花盆「鋸斷社區桂花樹」

女星江泳錡曾演出三立《甘味人生》、《金家好媳婦》等八點檔，因為外型甜美，加上逢人總是笑口常開，因此圈了不少婆媽粉絲。不過近日她忍不住大動肝火飆罵，並附上報案三聯單，「別認為我們是女生就好欺負。」

打掃驚見「長腿彈跳怪蟲」...網急喊別殺

打掃驚見「長腿彈跳怪蟲」...網急喊別殺

2歲女兒被丟包墜樓亡！父一夜白頭安葬愛女

2歲女兒被丟包墜樓亡！父一夜白頭安葬愛女

曹佑寧前女友悲吐6年情變內幕！認跟大陸女星有關

曹佑寧前女友悲吐6年情變內幕！認跟大陸女星有關

疫情後首訪泰！姜康哲大讚人潮全回來了

疫情後首訪泰！姜康哲大讚人潮全回來了

關鍵字：

周刊王泰國女童

讀者迴響

熱門新聞

《全明星4》怪物新人爆是182cm男星！

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

國安基金入場護盤！專挑10檔股票「買4次賺4次」

黃嘉千認了「和夏克立大吵一架」！悲吐7年前種禍根

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

熊熊男友約會突消失…驚見「帶妹進廁所辦事」！

長庚醫偷吃護理師　她竟墮胎要「接客還債」

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事

國3南向4車連撞！馬自達慘成廢鐵　駕駛送醫不治

「大哥！他死了啦」獨居男陳屍床上

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

半夜找嘸車主「汽車被公主抱」　內行驚：完蛋了　

黃嘉千爆「脖有紅色抓痕」報警！翻臉夏克立內幕曝

去台南拜到陰廟！她回家估狗嚇傻：消失了

即／彰化確診童「痛到敲頭」發現腦瘤！　凌晨不治

更多

最夯影音

更多
冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景
炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面