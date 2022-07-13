1碗清湯拌飯5人吃！父月薪1萬苦養全家　女童1舉動惹鼻酸

▲女童到麵館討要一碗湯。（示意圖，與本事件無關／翻攝自PIXABAY）

圖文／CTWANT

近日，短影音平台TikTok有則影片被網友瘋傳，有位泰國6歲小女童到麵館討要一碗湯，並說道：「我來要一碗湯，我要跟媽媽還有弟弟5個人拌著飯一起吃，他們還在家裡等我。」影片發布至今超過500萬人次瀏覽，1萬次轉發分享。

TikTok最近有則影片受到大家關注，一位6歲女童到泰國一家麵館向老闆娘討取一碗湯，內文寫道，「今天看到小女孩走了過來，拍攝了一小段。#貧困#孩子們為生命而戰。」從畫面中看到，身穿粉色上衣的女童走到麵館，老闆娘輕聲詢問女童妳要做什麼？女童說，「我來要一碗湯，我要跟媽媽還有弟弟5個人拌著飯一起吃，他們還在家裡等我。」老闆娘示意讓女童坐下來，說道「妳先坐一下，我現在去幫妳做。」

▲老闆娘詢問女童妳要做什麼？（圖／擷取自YouTube／เรื่องเล่าเช้านี้頻道）

據了解，該麵館位於泰國春武里府的一處小區，麵館老闆娘透露，小女孩家中貧困，幾乎每天都會過來要湯，而且已經持續一年多了，問她要把湯拿去哪裡，女孩答道要拿回家一起吃。老闆娘說有時女童母親也會過來借100泰銖（約83元新台幣）並告訴她會還錢，但是一次也沒有過。

▲麵館老闆娘透露，小女孩家中貧困，幾乎每天都會過來要湯。（圖／擷取自YouTube／เรื่องเล่าเช้านี้頻道）

女童家中是一間茅屋，周圍全是空地，屋內並沒有什麼電器可用，他們用炭爐燒材煮飯。女孩母親表示，一家五人就靠爸爸在建築工地做工養家餬口，每天收入僅500泰銖（約413元新台幣），一個月大約1萬泰銖，但並不是每天都有工作做。前段時間家中一點收入都沒有，在錢不夠用的情況下，只能讓女童去要湯，讓孩子們拌著米飯吃。

麵館老闆娘表示，想要幫助這個可憐的貧困家庭，但礙於自己能力有限，希望能透過社會機構的救助，改善孩子們的生活。

延伸閱讀

▸ 俄遊客玩橡皮艇下一秒慘死 驚悚影像曝

▸ 正妹女記者播報到一半 直接「怒賞男孩巴掌」原因曝光

▸ 人夫當街掌摑妻…邊打邊哭「懷上男閨密的孩子」 她不認錯：愛我就原諒