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哥有錢性能力又強！單親媽上勾簽性愛契約　慘遭騙砲又挨詐

▲傷心,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲高雄單親媽網路遇渣男被騙財又騙色。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名楊姓渣男（28歲）在網路上認識單親媽小莉（化名）後，一人分飾兩角，先吹噓自己性能力強、經濟能力闊綽，騙小莉傳自慰影片並簽訂性愛契約，然後再假扮成哥哥，把小莉騙到摩鐵發生性關係，最後再以散布性愛影片為由，恐嚇小莉10萬元得手，接著更食髓知味想再恐嚇30萬元，小莉不堪壓力報警，抓了楊男才知道一切都是騙局，憤而提告，檢方今（12）日偵結，依恐嚇取財罪嫌將楊男起訴。

檢方指出，楊男是去年6月間透過「靠北婚姻543」臉書社團和LINE群組認識小莉，他以假名「楊笑笑」吹噓自己性能力很強、經濟能力闊綽，博得小莉好感，然後叫小莉傳自慰影片並同意簽訂性愛契約，楊男騙小莉自己和「哥哥」有大筆遺產，只要小莉和「哥哥」發生性關係，就可以一起對「哥哥」仙人跳，事成之後願意給小莉300萬。

去年7月間，楊男以「楊笑笑哥哥」的身分，約小莉到汽車旅館開房間，事後，楊男再以哥哥的身分，傳訊息給小莉，說已經知道小莉和「楊笑笑」一起共謀仙人跳，「楊笑笑」已經賠償200萬，要求小莉拿出10萬元和解，小莉怕被告，只好乖乖給「楊笑笑哥哥」錢，人財兩失。

楊男拿到錢後食髓知味，繼續用「楊笑笑」身分說詐欺失敗，除非小莉再拿出30萬元，還要小莉女兒陪他一天，否則會把性愛影片拿給小莉父母看，小莉不堪壓力，報警抓了楊男，才揭穿楊男一人分飾兩角，騙財又騙色。

檢警偵辦時，楊男坦承犯行，但辯稱只拿到4萬元，檢方今日偵結，依恐嚇取財罪將楊男起訴。

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