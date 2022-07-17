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離奇！男騎機車北宜自摔　墜200米深山谷4天後獲救僅輕傷

▲▼40歲孫男墜200公尺山谷，4天後被救起奇蹟生還 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲40歲孫男墜200公尺山谷，4天後被救起奇蹟生還 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新店分局碧山派出所警員16日在執行巡邏勤務時，在北宜路四段21.6公里處，發現一部機車倒在路旁草叢，懷疑騎士墜落山坡，經搜尋無所獲，事後警員調閱監視器，發現騎士在12日就消失在此路段，經警消18人加入搜索，果然發現騎士躺在200公尺下坡底，奇蹟似意識清醒無明顯外傷，因在坡底躺了4天，預防性送醫，目前已出院無大礙。

據了解，新店分局碧山派出所副所長鍾延明、警員吳道明16日下午4時許，在新北市石碇區北宜路四段21.6K處，發現有一部機車倒臥在路旁草叢，還有一個背包遺留現場，研判騎士可能自摔不慎跌落山坡，經攀爬下坡搜索卻無所獲。

▲▼40歲孫男墜200公尺山谷，4天後被救起奇蹟生還 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方不死心，返回派出所調閱監視器，發現這部機車早在12日上午5時許，行駛進入北宜路四段後就消失不見，懷疑人應該還在現場，於是通報消防局請求協助搜索，並在遺留背包內確認孫男身份，聯繫他住在萬華區的媽媽，她向警方表示，12日當天離家後就沒回家。

▲▼40歲孫男墜200公尺山谷，4天後被救起奇蹟生還 。（圖／記者陳以昇翻攝）

消防分隊與孫男媽媽摸黑在山坡進行搜索，果然在坡底200公尺處，發現上身赤裸的孫男躺在草叢中，而墜谷4天的孫男竟奇蹟似地意識清楚，僅有些許擦挫傷，無明顯外傷，警消立即將他吊掛上來，並預防性送往新店耕莘醫院救治，目前已經出院無大礙，詳細原因待警方調查。

▲▼40歲孫男墜200公尺山谷，4天後被救起奇蹟生還 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼40歲孫男現場遺留機車及背包 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼40歲孫男墜200公尺山谷，4天後被救起奇蹟生還 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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