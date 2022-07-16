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漁光島又見大學生溺水失蹤　李啟維：台南市政府無作為！

▲台南市安平漁光島觀光景點又見大學生溺水失蹤，台南市議員李啟維痛批台南市政府無作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安平漁光島觀光景點又見大學生溺水失蹤，台南市議員李啟維痛批台南市政府無作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平漁光島觀光景點又見大學生溺水失蹤，台南市議員李啟維痛批台南市政府，前因3個高中生溺水，其中1個不治死亡，他在議會質詢之後，慎重起見又請消防局來服務處再三叮嚀，但市府無作為，讓憾事又發生？消防局表示依「屬地主義」由各土地權責機關方式查處。

▲台南市安平漁光島觀光景點又見大學生溺水失蹤，台南市議員李啟維痛批台南市政府無作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李啟維議員表示，過去從觀夕平台到黃金海岸，都有民間義消水上救生大隊協助協助安全維護，但是近來卻付之厥如毫無作為，難怪問題一再發生實在讓人失望透頂，難怪針對15日再次發生大學生溺水失蹤，大家對台南市府議論紛紛。

在海邊衝浪的團體，針對這次再發生大學生溺水失蹤事件忿忿不平表示，他們都是市府可以吩咐交代的對象，他們平常在海邊衝浪海上活動，舉手之勞他們可以彌補政府救生不足，他們也透過李啟維議員傳遞訊息也在市議會質詢，這段時間也沒有任何人和他們接觸，「皇帝不急急死太監，或是別人的子死不完」！

李啟維議員說，台南是海洋城市，政府總不能像過去戒嚴禁山禁海，如果政府稍加用心就可多一分安全，如果我們有做一些安全的維護，即使真的再發生事情大家還可以接受，問題是政府毫無作為讓人難以接受，他將在議會追究責任！

台南市消防局針對「漁光島溺水案件權責區分」說明如下：台南市所轄水域安全作為，該局於2022年5月19日函發「台南市政府消防局加強水域救援暨暑期保護青少年青春專案實施計畫」針對黃金海岸、安平海岸、將軍馬沙溝海岸、北門蘆竹溝海岸、雙春海水浴場，以及八掌溪、急水溪、曾文溪、鹽水溪、二仁溪、運河、嘉南大圳等水域執行相關救溺整備及防溺巡邏勤務，並非所稱毫無作為，特此澄清。

▲台南市安平漁光島觀光景點又見大學生溺水失蹤，台南市議員李啟維痛批台南市政府無作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局說，針對漁光島水域安全權責區分，沙灘水域現為安平商港外港水域，主管機關為台灣港務股份有限公司高雄港務分公司，漁光島防溺作為由台灣港務股份有限公司高雄港務分公司安平港營運處全年委請港務警察、港務消防及委外廠商派2人每週巡查4次，每次4小時，並輔以監視器監控，另派員抽查警示牌面及救生圈，消防局為專責救災、救護、救溺，據此釐清。

消防局說：台南海域地區相關清潔、安全維護，採「屬地主義」由各土地權責機關方式辦理，漁光島水域為台灣港務股份有限公司高雄港務分公司安平港營運處依商港法所管，故漁光島水域防溺作為由該公司主政管理維護，如有救溺案件則由消防局協助救溺工作。

消防局局長李明峯表示，消防局歷年因應所轄水域安全維護工作積極加強整備工作，針對轄內易發生溺水事故水域執行防溺巡邏，並配合權責單位實施水上活動安全規範管制及宣導，以保護市民生命及財產，建立大台南水域安全而努力。

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