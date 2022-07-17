中共20大前狂掃「民間軍火庫」　四川上繳千發子彈、數百槍枝

▲緝槍治爆行動中，四川若爾蓋警方繳獲的槍支、手榴彈、土炮和大量子彈。 （圖／翻攝 平安 若爾蓋）

記者任以芳／綜合報導

大陸下半年即將舉行二十大，為了維穩大陸各省全力掃黑。四川省阿壩州若爾蓋縣公安局要求「緝槍治爆」，要求全縣私藏槍械的民眾主動自首，否則依法依規處置。最後，民眾上繳各類槍支198支，子彈4300發、手榴彈10枚，竟然還掃出20斤的炸藥，有如一個小型火藥庫。

根據警方公佈照片顯示，槍枝多到擺放在地面，根本沒有空間拍照。還有各式各樣的炸彈、子彈，彷彿在拍戰爭片。不少網友看到驚呆，是什麼樣的人在家私藏槍枝，非常危險。據了解，多半都是草原遊牧民族，持槍多半防身。

▲民眾上繳槍械彈藥都是自製居多，有如小型軍火庫 。（圖／翻攝 平安 若爾蓋）

根據若爾蓋縣公安局通報，自公布自6月9日開始的「緝槍治爆」後。據統計，截至7月14日，全縣群眾主動上繳各類槍支198支，其中包括射釘槍73支、火藥槍25支、小口徑步槍44支、仿製步槍6支、氣釘槍11支、手槍21支、獵槍18支。

資料顯示，最誇張的還有各類子彈4300發、手榴彈10枚、雷管200發、炸藥20公斤、導火線50米、驅雲彈4箱、土炮1個，有如小型軍火庫。

過去若爾蓋縣民眾持槍生活多年，近期的地警方宣布將持續加大對「緝槍治爆」工作的整治力度，截至目前以「引導」方式，勸導群眾主動上交非法槍支彈藥。

據陸媒《觀察者》報導，「繼續引導群眾主動上交非法槍支彈藥，積極消除社會安全隱患。」一切為了提前維穩，讓下半年中共二十大順利召開。

▼ 截至目前，當地政府和警方以勸導方式讓民眾「主動」繳械。（圖／翻攝 平安 若爾蓋）