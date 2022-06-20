立委爆桃機行李設備來自中國軍火集團　「石斑魚賣不過去實在諷刺」

▲民進黨立委林俊憲召開 「國門不設防？桃機行李託運設備竟來自中國國營軍火集團」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委林俊憲20日揭露，桃園機場第一航廈的自助行李託運設備工程，使用的輸送機設備竟有零件來自中國著名的軍火集團，甚至整部設備根本是在中國組裝，再拆分後運至台灣重組，「台灣石斑魚賣不過去，卻讓中國軍工集團堂而皇之進國門，實在諷刺」。

林俊憲上午在立法院召開「國門不設防？桃機行李托運設備竟來自中國國營軍火集團」記者會，並邀請桃園國際機場公司、台灣世曦工程顧問、交通部政風處等單位列席說明。

林俊憲說明，桃園機場在今年1月招標「第一航廈自助行李託運設備暨報到櫃台複滾帶新建工程」，其中招標文件載明，自助行李託運設備的電腦控制系統、監控系統、資安檢測等項目不得使用中國產品。

林俊憲指出，得標廠商新鼎系統所採用的輸送機設備，宣稱是在台灣「自行製造」，其中零組件大部分產自中國，並且在中國組裝，而整套系統最重要的PLC（可程式邏輯控制器）硬體雖然是日本品牌，程式語言卻是由中國製造商提供，存在後門風險，嚴重影響國家安全。

林俊憲還說，新鼎合作的廣州北方機電來頭並不單純，該公司是中國北方工業集團旗下的子公司，不僅是中國國務院直屬的央企，更是解放軍最重要的供應商，包括99式主力戰車、95式制式步槍皆由北方工業生產。

林俊憲質疑，桃園機場在過去的同類型標案，內部會議都曾要求所有零組件不得來自中國，為何這次招標說明未明確列出，他要求相關單位徹查新鼎所使用的輸送設備，確認PLC內的程式、甚至整部機器是否為中國整機拆分回台組裝，並且要求其不得使用，全力把關國門安全。

對此，桃園國際機場公司副總經理范孝倫回應，經過桃機公司的清查，當初在廠商投標時，的確有把廣州北方機電列為設備供應商的一環，「可能當時看起來只是一個小的構建供應商，坦白講我們沒有特別注意到」。

范孝倫強調，桃園機場是台灣的國門，又是國內的關鍵基礎建設，相關設備的嚴謹度一定是最高標準，桃機公司已經要求監造單位、廠商一定要依照規定辦理，如果沒有當然就依約處置，而且國內的廠商也有製造能力，桃機公淤也要求一定要優先採用國內產品。

交通部政風處副處長徐慶全則說，有關林俊憲今天指正的這些事項，交通部將會同桃園機場公司查明清楚。

世曦工程顧問公司協理施亮輝表示，有關本案所有的設備、產品甚至零組件，監造單位會替政府嚴格把關，不允許有中國軍方背景的公司、組織、有關係的廠商提供產品，甚至零組件都不會同意，絕對會嚴格把關。

▼民進黨立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）