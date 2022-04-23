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陸明星行長違紀落馬　中共二十大又一波「反腐高峰期」

▲▼二十大、田惠宇、前招商銀行行長、違紀 。（圖／翻攝百度）

▲前招商銀行行長田惠宇違紀遭調查處分 。（圖／翻攝百家號 政事兒）

記者任以芳／綜合報導

中共召開二十大前夕，又有大陸高級官員貪腐落馬，根據大陸中央紀委國家監委網站昨（22日）發布消息，招商銀行股份有限公司原黨委書記、行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。是二十大之前

綜合陸媒報導指出，招商銀行昨晚發布重要事項公告，「目前常務副行長王良主持招商銀行工作，招商銀行經營管理運行正常。」

據了解，2013年9月起擔任招行行長的田惠宇18日已經離職，招商銀行發布關於行長變動的公告稱，該行董事會於4月18日以遠程視頻電話會議方式召開會議，董事長繆建民主持了會議，田惠宇董事因個人原因未出席會議。

公告稱，會議審議通過了《關於田惠宇先生免職的議案》，同意免去田惠宇的招商銀行行長、董事職務，另有任用。同時，會議審議通過了《關於王良先生職責調整的議案》，同意由執行董事、常務副行長兼財務負責人、董事會秘書王良主持招商銀行工作，自董事會審議通過之日起生效。

梳理田惠宇簡歷，主要工作經歷聚焦在深圳、上海與北京。2003年7月後，田惠宇歷任上海銀行副行長，中國建設銀行上海市分行副行長、深圳市分行行長、建行零售業務總監兼北京市分行行長等職。2013年5月，他回到深圳，空降招商銀行，任黨委書記、執行董事、行長，至今已有近9年時間。

由於田惠宇因個人原因未出席此次董事會會議，且「另有任用」的表述並不具體，市場對其有多種猜測。受此影響，招行當日股價一度跌去8.6%，單日收盤跌幅創近7年最高。

作為招行第三任行長，田惠宇曾是市場公認的銀行家之一，最後無法像前兩任行長功成身退。

▲▼二十大、田惠宇、前招商銀行行長、違紀 。（圖／翻攝百度）

▲大陸招商銀行免職田惠宇公告。（圖／翻攝百度）

田惠宇之前擔任招商行長，被外界視為資產超過9兆的金融航母「掌舵人」。如今中共召開二十大之前，掀起「反貪腐高峰潮」，田惠宇涉嫌違紀被查是向外傳遞什麼樣「金融反腐」信號？

招商局集團黨委書記、董事長繆建民主持召開黨委會議特地強調，「集團黨委堅決擁護、堅決支持對田惠宇涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查。要深刻認識田惠宇嚴重違紀違法問題的嚴重危害，汲取教訓，引以為戒。」

4月初開始，深圳金融業多起違紀落馬案件。陸媒《南方報導》報導指出，建設銀行深圳市分行原黨委書記、行長王業12日涉嫌嚴重違紀違法被查，緊接著該行分行黨委副書記、副行長張學慶15日被查。田惠宇22日被中紀委通報的同一天，建行深圳市分行原風險總監韓鳳林涉嫌嚴重違紀違法被查。

報導稱，「目前並無消息表明，田惠宇被查與深圳建行的多位前高管有關。」

值得注意的是，田惠宇公告被查，他在上海財經大學的大學室友蔣雲明也官宣「落馬」。據福建省紀委監委消息，福建省金融投資有限責任公司黨委委員、副總經理蔣雲明涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受福建省紀委監委紀律審查和監察調查。此時，距離蔣雲明從興業銀行監事會主席位置上調任福建金投剛滿一個月。
 

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