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大陸 大陸焦點 特派現場

中共二十大網友建言854萬條　習近平：要傾聽民聲、順應民心

▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中共總書記習近平。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共「二十大」將於今年秋季舉行，《新華社》26日報導，中共總書記習近平近日就「研究吸收網民對黨的二十大相關工作意見建議」指示，「要總結這次活動的成功做法，走好新形勢下的群眾路線，善於通過互聯網等各種渠道問需於民、問計於民，更好傾聽民聲、尊重民意、順應民心，把黨和國家各項工作做得更好。』

報導提到，習近平強調，圍繞黨的全國代表大會相關工作開展網絡徵求意見，是全黨全社會為國家發展、民族復興獻計獻策的一種有效方式，也是全過程人民民主的生動體現，「這次活動引起廣大幹部群眾熱情關注、積極參與，提出了許多具有建設性的意見和建議，有關方面要認真研究、充分吸收。」

習近平還說，要總結這次活動的成功做法，走好新形勢下的群眾路線，善於通過互聯網等各種渠道問需於民、問計於民，更好傾聽民聲、尊重民意、順應民心，把黨和國家各項工作做得更好。

根據報導，二十大相關工作網絡徵求意見活動於4月15日至5月16日開展，在人民日報社、新華社、中央廣播電視總台所屬官網、新聞客戶端以及「學習強國」學習平台分別開設專欄，聽取全社會意見建議，「活動得到廣大人民群眾廣泛關注和參與，累計收到網民建言超過854.2萬條。」

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