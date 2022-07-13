媽吃泡麵被撞見…要8歲女兒保密！她驚吐「爸爸的驚天大秘密」

▲ 史萊姆黏土是常見的兒童玩具。（圖／達志影像／美聯社）

記者莊智勝／花蓮報導

花蓮一位媽媽凌晨下班回到家煮泡麵，碰巧被8歲的女兒撞見，因此童趣地跟女兒約定「吃泡麵是我們的秘密」，不料女兒竟拿出與爸爸的驚天秘密交換，親口吐露「爸爸叫我吸雞雞，還跑出來白白的東西，很像史萊姆。」嚇得媽媽報案提告，揭露鬼父獸行。花蓮高分院審酌後，依加重強制性交罪，判處陳姓鬼父有期徒刑5年。全案可上訴。

判決書指出，109年2月間女童就讀國小三年級，當天媽媽凌晨1點多下班回家，在住家1樓泡泡麵來吃，女童正巧起床上廁所，撞見媽媽吃泡麵，母女倆便一起吃消夜，期間媽媽打趣地說，「吃泡麵是我們的秘密，不可以告訴爸爸和弟弟！」女童聞言後則說「我和媽媽有秘密，和爸爸也有秘密。」媽媽感到好奇，不斷追問下，竟然扯出「驚天大秘密」。

女童透露，爸爸會在幫她洗澡時，用雞雞戳她的生殖器；媽媽聽聞後心中大驚，連忙追問「爸爸還有做什麼嗎？」女童接著說，爸爸還曾叫她「吸雞雞」，「嘴巴碰過爸爸的雞雞，直到看到白白的東西從雞雞跑出來才結束，白白的東西在我嘴巴裡，我再吐出來給爸爸，白白的很像史萊姆，像軟軟黏稠的玩具。」女童還說，爸爸叫她吸雞雞時，她感到不舒服，曾向爸爸說「不要」，但還是被爸爸得逞，隨後爸爸還告誡「不要跟別人說，這是我們的祕密」等語。

媽媽聽完後大驚失色，隨即報警提告，揭發枕邊人獸行。陳父被起訴後辯稱，與妻子進行親密行為時沒有保持適當距離，被女兒撞見，女兒才會幻想、做出不實指控。

但女童警詢時表示，有看過爸爸和哥哥的雞雞，但哥哥的都是垂下來的，爸爸的卻是「直直伸起來」，且爸爸要她吸的次數多到數不清，經常都是在房間，廁所則有過一次，「我不喜歡，但爸爸會說『拜託啦』，我覺得他很吵，趕快幫他弄完比較好」。女童還能清楚形容父親生殖器外觀，並表示，再吸完後爸爸還曾告誡他「一定要忘記，不可以告訴別人」，而她也將這件事當成是與爸爸間的小秘密，是當天媽媽不斷央求，她才會脫口說出「吸雞雞的秘密」。

儘管陳父不斷否認犯行，但法官審酌，陳父在測謊時被問及「你有沒有把生殖器放到女兒嘴巴？」陳回答「沒有」，但卻未通過測謊；再加上女童指證歷歷，因此認定陳父獸行明確，一審依加重強制性交罪判刑5年；陳父不服提出上訴，花蓮高分院法官仍維持原判，予以駁回。全案仍可上訴。