哥吉拉鬧離婚！藤井樹「3字關鍵原因」談童年　漫畫被媽丟冷戰2年

▲妻子擅自送模型，老公氣炸提離婚。（圖／翻攝自哥吉拉臉書）

記者施怡妏／綜合報導

日前一名妻子擅自將老公的珍藏哥吉拉公仔，送給親戚孩子，老公知道後火冒三丈，離家出走甚至還提出離婚，但妻子卻指責老公「幼稚、像小孩」，不明白為何要如此生氣？對此，網路作家藤井樹（吳子雲）分享童年經驗，媽媽曾把他的漫畫書丟掉，氣到整整兩年不跟媽媽說話，錢不是重點，重點是「尊重」。

吳子雲在臉書有感而發，國小五年級開始存零用錢買漫畫書，高二那年家裡搬家，媽媽未經同意把他90%的漫畫書全部丟掉，「因為剩下的10%她沒發現，就只是這樣」，丟掉的理由則是「要聯考了，看漫畫沒有前途」，之後他與媽媽冷戰，媽媽請來算命師將他的房間大改造，「試圖改善我在她眼中的嚴重叛逆」。

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他打開房門傻眼，所有的東西都不在原本的位置上，「我分了幾個地方藏匿的那僅剩的10%漫畫又不見了一半」，他氣炸鎖上房門，用櫃子堵住門不讓媽媽進來，因為此事整整2年都沒跟媽媽說話，「她一連串『毫無一點尊重』的行為讓我打從靈魂深處感到噁心」。

▲藤井樹坦言，這是尊重的問題。（示意圖／ETtoday資料照）



他坦言，花多少錢買漫畫書不是重點，而是那些東西「只有我能定義它的價值」，其他人通通沒資格，「更重要的是，我絲毫沒感覺到被尊重」。他指出，「不尊重」三個字，不管是父母、夫妻、孩子、朋友、同學、兄弟姐妹，「不管你是誰，都一定曾經、依然、或正在犯一樣的錯誤」。

最後他提到，該名人妻將老公的公仔丟掉的事件，試圖討拍以及公審老公，但是事情演變至今已經為時已晚，「尊重就兩個字，學會寫，可能要一輩子」。

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