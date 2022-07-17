哥吉拉讓人鬧離婚！醫破解「真正決裂原因」：這種伴侶不能要

▲妻子把丈夫珍藏的「哥吉拉模型」送給親戚小孩，丈夫因此崩潰翻臉。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

本站今（17）報導《拿老公「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房：我也不年輕了》，日前一位女子將丈夫收藏的「哥吉拉公仔」送給親戚，結果丈夫因此崩潰翻臉，甚至提出離婚，引起外界熱烈討論。對此，姜冠宇醫師認為這對夫妻真正決裂的原因，不是哥吉拉亂送人，而是「把事情貼上網路」這個動作。

對於，姜冠宇今天在臉書發文表示，「我覺得真正的決裂，不是哥吉拉亂送人本身，而是『把事情貼上網路』的這個動作」，他認為貼上去，結局就是要分手或離婚，別想破鏡重圓。

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姜冠宇分析，兩人觀念不同、出事了，至少還有親友可以緩，有諮商可以談，有律師可以介入，雙方有調整了，重新開始都是可以嘗試的，「但是，會把兩人之間的事貼到網路上，才是真正走向決裂的一手。」

▲示意圖，非當事人。（圖／達志影像／美聯社）

姜冠宇說，夫妻的衝突你要公開，你有沒有想過那根本是「決戰規模」，每個動作都有它背後的語言喔，言下之意，你是要帶風向逼你的伴侶委屈求全。

姜冠宇認為，網路上很多男女討論版，喜愛把自己私事貼上去給大家討論的，真有問題求救，專業正當管道又不是沒有，其實潛意識都是在公審另一半，用這種方式在算帳，只是有些弄巧成拙、掩蓋不住人格/心裏有偏差的，就出醜打自己一巴掌，那受害的另一半還算幸運，不幸的是那種很會寫的，風向真的任他帶，那麼誰當他伴侶，就誰倒楣下地獄喔。

姜冠宇強調，以後發現對方愛亂寫兩人之間的衝突貼上網的，也不用多說了，趕快快刀斬亂麻吧，這種伴侶千萬不能要，會粉身碎骨。

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