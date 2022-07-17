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拿老公「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房：我也不年輕了

▲▼ 。（圖／翻攝自匿名公社）

▲原PO希望老公可以把房留給她。（圖／翻攝自匿名公社）

記者施怡妏／綜合報導

本站昨（17）報導《白目母女！妻拿「珍藏哥吉拉」送小孩　他暴怒還被罵幼稚》，一名女子近日將丈夫收藏的哥吉拉公仔送給親戚小孩，結果老公崩潰翻臉，甚至提出離婚。事後，原PO更新後續，哥吉拉已經拿回家了，但老公還是不回家，如果老公堅持離婚，希望房子可以歸她，並貼500萬給老公，讓網友超傻眼。

女網友在臉書「匿名公社」發文，自己的媽媽和親戚到家玩，擅自將老公的哥吉拉模型送給親戚小孩，老公得知後氣炸，離家出走甚至還提出離婚，一開始原PO不認為自己有錯，還指責老公「幼稚、像個小男孩」。老公離家出走後，至今都還沒回家，訊息不讀不回，電話也不接，她開始感到緊張。

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原PO認錯道歉，並在訊息中喊話「可以回家嗎？」「我聽你的，都聽你的，以後我乖乖聽話」、「我真的錯了，有什麼事回來談談好不好？」如果真的要走到離婚這一步，她希望老公可以把房子給她，「我家再貼500（萬）給你，畢竟我們再一起也六年多，當初結婚我媽也是同意我們的想法，聘金都沒有要，我也不年輕了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自匿名公社）

▲原PO不希望走上離婚那一步。（圖／翻攝自匿名公社）

事後，原PO也更新近況，感謝大家的批評指教，「模型已經回家了，看起來沒有受損，因為挺大的，親戚帶回去就先收起來怕小孩受傷，沒有被抓這玩」，不過老公還是沒有回家，現在一心只希望老公快回家，讓事情趕快落幕。

對此，網友們全站在原PO老公那一方，「真心替老公不值欸」、「老公如果想開了，就會回去提離婚協議了，不用擔心」、「模型回來了又如何，這個傷痕會留在對方心裡」、「反悔還反的有夠貪婪，一邊說愛他，一邊伸手要房子」、「看到要房子那個真的很傻眼耶，這位太太根本沒反省，也不知道自己錯在哪吧」、「還在談房子，就只是怕錢跑而已」。

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