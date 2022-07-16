台灣女子拔河隊世運會摘金　賴清德：敬佩「繩」力女孩的堅強意志

▲女子拔河隊世運摘金。（圖／體育署）

實習記者李密／台北報導

第11屆世界運動會於美國伯明罕舉行，台灣女子拔河代表隊16日於世運會540公斤級決賽擊敗瑞典，成功摘下金牌，達成5連霸，也是台灣在本屆世運會拿下的第一面金牌，副總統賴清德16日特別在臉書發文祝賀。他表示，選手堅強、挑戰極限的意志令人敬佩，也感謝拔河代表隊教練郭昇即使帶傷也堅持出席，現場指導選手，呼籲各界繼續關注世運會，一起為台灣選手加油。

▲賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）

台灣女子拔河隊16日在伯明罕世界運動會女子540公斤級比賽順利摘金！從預賽開始，一路擊敗瑞士、瑞典、德國、英國、荷蘭，全都是2比0勝出挺進4強，接著再以2比0擊敗瑞士，最終在金牌戰2比0力壓瑞典。除締造7連勝完封對手外，也是繼2005、2009、2013、2017年後創下史無前例的5連霸。

對於台灣代表隊告捷，副總統賴清德在臉書發文恭喜「繩」力女孩們，一路從預賽力克強敵、場場取勝，贏得5連霸榮耀。

賴清德說，在疫情下，世運會延後一年舉行，選手們仍如期完成訓練計畫、代表國家出國比賽。即便雙手破皮、長滿厚繭，選手仍然忍痛練習及出賽，以堅強的信念不斷挑戰極限，這樣堅毅、勇敢的意志，非常令人感佩。

賴清德表示，拔河是一項考驗團體默契的運動，需要選手們同心協力合作，選手們一起面對賽場壓力、一起站穩腳步、一起出勁使力、一起與對手相抗，每位選手都是取得最終勝利的關鍵人物。他也提到特別感謝台灣女子拔河隊教練郭昇，即使曾因意外四肢幾近癱瘓，仍堅持出席現場指導。另外，駐美代表蕭美琴也特別前往現場為選手打氣，熱情地替各位選手加油。

其他賽事方面，撞球好手周婕妤今對上南韓選手朴恩智，以9比1拿下勝利，順利闖進四強；合球隊以19比11擊敗葡萄牙隊，將以分組第二成績晉級四強，美國時間7月16日將對決比利時隊，爭取金牌戰門票。

寬板滑水也傳回捷報，15歲小將楊侑曄在敗部復活賽繳出55.67分，搶下最後一席10強準決賽資格；輕艇水球則苦吞一日兩敗，分別以2比8不敵荷蘭、2比3敗給義大利，分組戰績1和2敗排名第四，美國時間7月16日將對上強敵法國隊，爭取四強門票。

目前台灣代表團已累積1金、5銀、5銅的好成績，賴清德也籲請各界繼續關注世運會，一起為台灣選手加油。

▼ 女子拔河隊世運摘金 。（圖／體育署）



