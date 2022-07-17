猛撞電桿車斷兩截！害女友拋飛慘死　酒駕累犯遭判4年半

記者林冠吟／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮山腳外環道路去年9月10日發生一起嚴重車禍事故！25歲的黃姓男子酒後開車載著21歲的商姓女友，卻在途中失控高速自撞電線桿，轎車當場斷成兩截，商女更是拋飛車外慘死，而黃男自己也頭骨破裂，被緊急送醫。苗栗地院審理後還發現，黃男2個月前才因為酒駕被判刑確定，未料卻又再酒後駕車，害女友慘死，依法判處黃男有期徒刑4年6月。

▲黃姓男子去年酒後駕車，高速衝撞路旁電線桿，強大的撞擊力道造成車輛當場慘成2截，女友也因此拋飛慘死。（圖／資料照）



回顧整起事件，去年9月10日清晨，黃男載著21歲的商姓女友行經苑裡43線與德行路交叉口時，整輛車突然失控高速撞上路旁的電線桿。由於撞擊力道過於猛烈，黃男的轎車還當場斷成兩截，直接成為廢鐵，而商女也因此被拋飛出車外，當場慘死；黃男自己則受有頭骨破裂、左部頭骨外露、左耳耳漏，整個人呆坐在一旁的草叢中，被警消緊急送醫搶救。

不過黃男事後經抽血檢測，警方發現他的酒測值高達1.0毫克，顯然為酒後駕車。

警方指出，肇事的黃姓男子為苗栗通霄人，多年前因與家人意見不合，負氣離家，以許久沒和家裡聯絡；而死者商女則是台中人，家境相當優渥，18歲時未婚與前男友產下一子，如今兒子已經3歲大，多由外公外婆照料，商女在事發約2個多月前與黃男交往，遭到家人強力反對，商女卻不顧阻攔，拋下兒子執意與黃男私奔同居，還因此與家人斷絕聯繫，直到發生死亡車禍、經警方通知家屬才得知2人消息，商女家屬得知死訊後也悲痛不已。

▲▼黃姓男子去年酒後駕車，高速衝撞路旁電線桿，強大的撞擊力道造成車輛當場慘成2截，女友也因此拋飛慘死。（圖／資料照）



苗栗地院審理後也指出，黃男在這起嚴重車禍意外事故前2個月，才因為酒駕剛被台中地院依法判處有期徒刑5月，併科罰金1萬元確定；孰料，這樣都無法讓黃男心生警惕，仍在事發凌晨在友人住處喝下5、6罐啤酒後，開車上路，因而釀成整起事故，自己受到重傷，更害21歲的女友當場慘死。

法官表示，黃男因為酒駕，導致注意力、判斷力、反應能力與操控能力等顯著降低，又因為超速行駛而失控撞上路旁電線桿而肇事，因此害女友當場慘死，儘管黃男主觀上並無致他人於死之故意，但黃男並非未能預見加重結果發生，加上他事發前2個月才剛因酒駕被判刑確定，如今卻不能記取教訓再犯，依法判處黃男有期徒刑4年6月。

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