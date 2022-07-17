直擊／民進黨全代會首見女旗手　蔡英文高呼「民主前進挺18」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨一年一度的全國黨代表大會今（17日）登場，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌率領黨籍縣市首長、參選人同台亮相，高呼「團結台灣，顧好未來」主訴求。《ETtoday東森新媒體》現場直擊，在今年向黨旗致敬的重要橋段中，首度加入女性旗手，並由黨內青年共持黨旗進場，展現對年輕族群的重視。

▲民進黨首度由女性擔任旗手。（圖／記者李毓康攝）

民進黨表示，向黨旗致敬是歷屆全代會的重要儀式，過去多由男性黨工擔任舉旗手，今年則是首度加入女性旗手，年底投票除了九合一選舉，更重要的是「18歲公民權」的複決投票，為了展現民進黨長期重視年輕族群權益的主張，首度安排最年輕的發言人謝子涵及青年部的青年夥伴「國務青」等6位黨內青年擔任旗手，以3男3女的新組合共持黨旗進場。

對於年底18歲公民權修憲案公民複決，蔡英文在致詞時表示，18歲公民權是民進黨最早提出的主張，現在終於得到其他政黨的支持，有機會能夠入憲，民進黨堅定支持這項長久以來的主張，「這一次，讓我們民主、前進、挺18！」

▲總統蔡英文呼籲黨員多宣傳18歲公民權修憲案公民複決投票。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨18位縣市長參選人首度同台亮相。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨全代會向黨旗致敬儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長蘇貞昌在全代會中說明政績。（圖／記者李毓康攝）