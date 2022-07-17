熱浪襲歐洲！西歐「氣溫飆破40度」野火狂燒　法1.2萬人急撤

▲法國野火。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

歐洲西南部近來遭嚴重野火襲擊，包含法國、西班牙和葡萄牙在內的國家，數萬公頃的土地被燒毀，超過萬人被迫撤離，而專家指出，受到熱浪與空氣、土地乾燥影響，大火預計將繼續蔓延。

▲▼西班牙熱浪加劇野火蔓延。（圖／達志影像／美聯社）



根據《衛報》報導，法國西南部吉倫德（Gironde）地區的大火受到強風影響，持續在松樹林間蔓延，超過1.2萬人被迫撤離。這場大火和法國西南部城市波爾多的野火，在16日已經燒燬了近1萬公頃的土地，高於前一週的7300公頃。

▲法國野火。（圖／達志影像／美聯社）



吉倫德省朗貢市（Langon）消防局副局長費里爾（Vincent Ferrier）說，「只要火勢不穩定，大火就會繼續蔓延。」當地居民形容，這種情況就像世界末日，「我從未見過這種情況。」

Wildfires in Portugal.



The planet is crying and our politicians are choosing their own pockets instead of doing something.pic.twitter.com/MkyEe7kSwe — Nina Turner (@ninaturner) July 16, 2022

▲葡萄牙野火。



鄰國西班牙近幾天持續出現達45.7度的異常高溫，消防人員忙於撲滅大小火災。葡萄牙則在連續多天的40度高溫後氣溫略有下降，讓消防員能喘口氣，當地消防指揮官費爾南德斯（Andre Fernandes）表示，「我們已經發生多起大火，希望能不要再次引燃，接下來這週我們會保持高度警戒。」

▲▼西班牙野火。（圖／達志影像／美聯社）



今年歐洲部分地區的野火季節比往年來得更早，原因就是當地異常乾燥，專家認為，氣候變遷導致的極端氣溫也加劇了野火爆發；克羅埃西亞、匈牙利、摩洛哥，甚至美國的加州都出現大規模野火。

▲摩洛哥野火。（圖／達志影像／美聯社）



自然與森林保護研究所（Institute for the Conservation of Nature and Forests）數據顯示，從今年初到6月中旬，葡萄牙共有3萬9550公頃的土地被野火破壞，是去年同期的3倍之多。