熱浪襲歐洲！西歐「氣溫飆破40度」野火狂燒　法1.2萬人急撤

▲法國野火。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

歐洲西南部近來遭嚴重野火襲擊,包含法國、西班牙和葡萄牙在內的國家,數萬公頃的土地被燒毀,超過萬人被迫撤離,而專家指出,受到熱浪與空氣、土地乾燥影響,大火預計將繼續蔓延。

▲▼西班牙熱浪加劇野火蔓延。(圖/達志影像/美聯社)



根據《衛報》報導,法國西南部吉倫德(Gironde)地區的大火受到強風影響,持續在松樹林間蔓延,超過1.2萬人被迫撤離。這場大火和法國西南部城市波爾多的野火,在16日已經燒燬了近1萬公頃的土地,高於前一週的7300公頃。

▲法國野火。(圖/達志影像/美聯社)



吉倫德省朗貢市(Langon)消防局副局長費里爾(Vincent Ferrier)說,「只要火勢不穩定,大火就會繼續蔓延。」當地居民形容,這種情況就像世界末日,「我從未見過這種情況。」

Wildfires in Portugal.



The planet is crying and our politicians are choosing their own pockets instead of doing something.pic.twitter.com/MkyEe7kSwe — Nina Turner (@ninaturner) July 16, 2022

▲葡萄牙野火。



鄰國西班牙近幾天持續出現達45.7度的異常高溫,消防人員忙於撲滅大小火災。葡萄牙則在連續多天的40度高溫後氣溫略有下降,讓消防員能喘口氣,當地消防指揮官費爾南德斯(Andre Fernandes)表示,「我們已經發生多起大火,希望能不要再次引燃,接下來這週我們會保持高度警戒。」

▲▼西班牙野火。(圖/達志影像/美聯社)



今年歐洲部分地區的野火季節比往年來得更早,原因就是當地異常乾燥,專家認為,氣候變遷導致的極端氣溫也加劇了野火爆發;克羅埃西亞、匈牙利、摩洛哥,甚至美國的加州都出現大規模野火。

▲摩洛哥野火。(圖/達志影像/美聯社)



自然與森林保護研究所(Institute for the Conservation of Nature and Forests)數據顯示,從今年初到6月中旬,葡萄牙共有3萬9550公頃的土地被野火破壞,是去年同期的3倍之多。