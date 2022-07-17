愛車遭違停夾擊！馬尾妹急求救　鮮肉警方向盤一打帥氣救援

記者吳奕靖、林冠吟／高雄報導

新手上路就慘遭夾擊！高雄一名23歲的馬尾妹日前遭2輛違停轎車夾擊，她無法順利將車輛駛出，只好緊急向警方求助。警方獲報到場後，僅看一眼判斷車輛間寬度，瞬間就將車輛駛出，讓馬尾妹開心的邊走邊跳邊向警方道謝，揚起的馬尾都藏不住她內心的雀躍。

▲高雄一名馬尾妹因車輛遭2輛違停轎車夾擊，又因技術不佳，無法順利將車輛駛出，只好緊急向員警求助。（圖／記者吳奕靖翻攝）



林園分局忠義派出所指出，12日獲報，有民眾車輛因遭2輛違停車輛夾擊，無法駛出，請求員警協助。員警先是撥打電話和車主聯繫，不過均無法和車主聯繫上，但由於馬尾妹趕著出門，便詢問員警是否可以到場幫忙移車。

▲▼員警蔡明叡當場後，帥氣將方向盤一打，就將車輛順利移出。（圖／記者吳奕靖翻攝）



員警林怡孜和蔡明叡到場後，身材壯碩的鮮肉員警蔡明叡當下判斷2車所留下的寬度約2公尺可以讓汽車通過，方向盤一打，再慢慢向左移，就將車輛順利移出，整場救援時間僅花不到1分鐘，讓馬尾妹相當開心，一路邊走邊跳向員警道謝。

而2輛違停的汽車事後也被員警當場開單舉發，並通知拖吊。林園分局也向民眾呼籲，違規停車的風險並非遭警方開單而已，而是製造他人不便及行車風險，警方為求交通安全，將持續加強違規取締，維護用路人行車安全。