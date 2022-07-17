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大陸 大陸焦點 特派現場

3歲女「一眼認出爸爸雕像」含淚抱緊緊　媽揭感人故事

記者陳俊宏／綜合報導

大陸四川省一名3歲半小女孩，含淚緊緊抱著一尊雕像又親又抱，久久不願離去。原來這是小女孩已過世的爸爸雕像，她一眼就認出來，背後感人的故事惹哭大批網友。

▼小女孩抱著爸爸雕像。（圖／翻攝《紅星新聞》）

（圖／翻攝《紅星新聞》）

《紅星新聞》報導，小女孩「培培」（化名）的爸爸名叫張曉林，從2014年起一直堅持在大涼山做公益；2020年初，他因肝癌病逝，生命永遠定格在39歲，而他參與捐建的學校也定格在39所。

雖然張曉林離開了，但他的妻子吳美麗接下公益事業。一位雕塑家被張的事蹟感動，便無償創作這座雕像，豎立在他生前一直牽掛的第39所學校。

▼吳美麗每年都會帶女兒回大涼山看丈夫雕像。（圖／翻攝《紅星新聞》）

（圖／翻攝《紅星新聞》）

2021年11月，吳美麗第一次帶女兒到大凉山，她說，「孩子平時只能從照片和視頻中看到爸爸，當她第一次在學校見到雕像的時候就撲了上去」，女兒看到她在哭也強忍眼淚。她表示，每年都會帶女兒回大涼山看看，希望孩子從小埋下一顆善良的種子，也希望孩子能了解到爸爸的一些事蹟。

吳美麗指出，丈夫離去讓她一度失去「精神依靠」，但她也慢慢振作起來，會努力工作和生活，將丈夫生前的公益事業延續下去。

▼張曉林熱衷公益，2020年肝癌病逝，享年39歲。（圖／翻攝《紅星新聞》）

（圖／翻攝《紅星新聞》）

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