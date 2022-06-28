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大陸 大陸焦點 特派現場

四川這地方還有「指腹為婚」　399對男女順應風俗解除「娃娃親」

▲娃娃親。（圖／CFP）

▲四川涼山州部分地區還存在「娃娃親」的風俗。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

四川涼山州布拖縣近日推動深化移風易俗工作，截至6月23日，全縣共簽訂了2萬餘份治理高價彩禮、喪事大操大辦、農村人居環境髒亂差深化移風易俗工作承諾書，同時，自願解除「娃娃親」的男女高達399對。

▲娃娃親。（圖／CFP）

▲長輩授意的娃娃親往往成為年輕人愛情婚姻自由的羈絆。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，微信公眾號「布拖發佈」介紹，儀式上，26對「娃娃親」監護人現場簽訂退婚協議，並統一返還禮金66.6萬（人民幣，下同），26對「娃娃親」中年齡最大的16歲，最小的3歲，給付訂金彩禮最高的6萬元，最低的9000元。

據了解，在當地訂娃娃親的習俗由來已久，使年輕人追求婚姻自由受到羈絆，也讓下一代的愛情婚姻觀過於保守，涼山州洛底村6月22日舉辦解除「娃娃親」婚約協調會，現場解除孩童婚約11對。

協調會上，工作人員身兼「法治宣傳員」及「情感專家」雙重身份，使出渾身解數，列舉身邊因訂「娃娃親」而引發婚姻破裂的真實案例，對民眾曉之以情、動之以理，引導雙方簽訂解約協議。

此外，娃娃親還衍生出高額彩禮（聘金）等問題，導致當地民眾因聘金問題成為長輩的債務負擔，還成為年輕人自由戀愛的絆腳石，「價高者得」的陳舊觀念還成為部分地區女性婚姻自由的障礙。

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