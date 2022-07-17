闆娘氣炸摔手機尖叫　竟為了「表情符號」！咖啡店女員工遭解雇

▲戈登因為傳訊息沒用表情符號被開除。（圖／翻攝手機）

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲一名咖啡店主管在與經理傳訊息時，因「未主動在文字訊息最後加上微笑表情符號」，竟然因此讓主管氣得跳腳尖叫，還不顧一切代價把她開除。

綜合外電報導，戈登（Kristen Gordon）先前在澳洲昆士蘭（Queensland）的「Sens咖啡」擔任主管近14個月，「Sens咖啡」則是隸屬於「SENS餐飲集團」，該集團還有經營另外2間咖啡店，菲比王則是集團老闆傑瑞陳（Jerry Chen）的前妻。她在主管群組與經理菲比王（Phoebe Wang）傳訊息時表示，集團應再徵一名員工到她所在的咖啡店上班，否則店裡人數不夠維持每日所需的作業人力。

據了解，菲比王當下看到訊息時氣到把手機摔在收銀檯上，接著用力跳腳尖叫，要其他經理「立刻把她給炒了！再請別的主管，我不管代價如何，現在立刻炒了她！」

不解菲比王為何氣到發狂的經理問，戈登的訊息為什麼會引發她的激烈舉動，菲比王不斷跳針回答，「她沒有加任何的微笑符號」、「（她的）訊息沒有任何感情」！然而其他員工看過戈登傳送的訊息後，都認為那是再平常不過的一則訊息，「但菲比王就是認定戈登在跟她吵架，因為沒有任何表情符號，她認定戈登說的話很沒禮貌。」

儘管其他員工都表示那只是戈登平常傳訊息的方式，但事發後一周戈登仍然被開除了。戈登在得知自己被開除的原因後非常傻眼，向「公平工作委員會」（FWC）提出「不公平解雇」的控告。

一般而言，FWC所作出的裁決最終都由雇主勝訴，但在此案上，FWC於15日作出的裁決為戈登平反，要求SENS餐飲集團必須賠償戈登澳幣5357元（約新台幣10.9萬元），以及退休金的9.5％。