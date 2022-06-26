嘉義市公立幼兒園教保員徵選　依額錄取19名

▲嘉義市111 學年度公立幼兒園契約進用教保員聯合甄選結果公告 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市111 學年度公立幼兒園契約進用教保員聯合甄選複試25日於垂楊國小舉行，依簡章錄取19名教保員投入幼兒教育行列。錄取榜單公告於嘉義市111學年度公立幼兒園專任教師暨契約進用教保員聯合甄選報名，(https://examkd.cy.edu.tw/）及嘉義市垂楊國民小學公布欄，甄選委員會並將寄發成績通知單。

甄選會召集人副市長陳淑慧表示，嘉義市配合中央提升公共化教保服務政策，以因應少子化及使幼教教學品質更精緻，將公幼配置充足且優秀的師資視為重要的工作，今年依各園(校)教保服務人力需求，辦理幼兒園契約進用教保員聯合甄選，藉由甄選優秀且具熱忱的人才加入嘉義市的教育團隊，以提升公立幼兒園的整體教學品質。

▲嘉義市111 學年度公立幼兒園契約進用教保員聯合甄選結果公告 ，由副市長陳淑慧貼榜。（圖／嘉義市政府提供）

教育處處長林立生也提醒考生，本次聯合甄選第一次公開分發將於111年7月1日（星期五）下午2時30分在嘉義市垂楊國民小學辦理，錄取人員請於下午2時前完成報到，並攜帶必備證件資料，以免影響自身權益。