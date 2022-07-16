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社會 社會焦點 保障人權

先給錢才見面！男網友需交保證金　義竹女險被詐騙萬元遊戲點數

▲▼女子想跟男網友見面卻差點被詐騙萬元點數 。（圖／布袋分局提供）

▲▼女子想跟男網友見面卻差點被詐騙萬元點數 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣布袋鎮一名30歲蘇姓女子，日前至義竹統一超商購買2張5000元面額之遊戲點數，超商店長發覺事有蹊蹺，便報警協助。布袋分局過路所所長陳志祥、警員翁煒哲隨後到場了解，經了解蘇女日前於網路交友軟體上認識一名陳姓男網友，雙方相談甚歡後，男網友主動邀約見面吃飯，並要介紹其他男性友人給蘇姓女子認識，但為了安全起見，要求蘇女先購買遊戲點數方式來支付保證金，男網友才可以向公司請假見面，且能試驗蘇女是否真心交朋友。

▲▼女子想跟男網友見面卻差點被詐騙萬元點數 。（圖／布袋分局提供）

蘇女深信不疑，便到義竹鄉仁里村統一超商操作機臺購買2張5000元面額遊戲點數，結帳時，店長關心詢問女子購買大面額點數作何用途；女子支吾其詞，店長懷疑女子可能遇詐，便請警方到場關心。

▲▼女子想跟男網友見面卻差點被詐騙萬元點數 。（圖／布袋分局提供）

員警到場一眼即看出蘇女可能落入網路交友陷阱，經合力勸阻下，告知這是常見的「假交友真詐財」之詐騙手法，使她取消結帳念頭，成功攔阻詐騙新臺幣1萬元。

布袋警分局長黃世德提醒民眾，詐騙集團善用話術，噓寒問暖博取信任後，謊騙交友見面需先購買遊戲點數以騙取錢財。遊戲點數無法「驗證」身分，也沒有「解除分期付款」功能，民眾只要聽到用點數「驗證身分」、「付保證金」等關鍵字即是詐騙手法，切勿上當；發現可疑應先撥打165反詐騙專線求證，保障自己財產安全。

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