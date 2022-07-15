　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「妹子有事急找」網加LINE傻眼：害我急起來！安卓+蘋果1招阻絕

▲▼ 詐騙,投資,垃圾訊息（圖／記者劉維榛攝）

▲狂收垃圾訊息，一票網友快崩潰了！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人質疑，自從使用實名制後，便收到海嘯級般的垃圾訊息，尤其凌晨跳出簡訊，最讓人氣得牙癢癢。一名網友表示，這些張三李四小姐們狂傳「有事急找」，到底想要幹嘛？結果有人實測驚呼，「被不讀不回欸，害我都急了起來！」繼iOS阻擋方法曝光後，安卓用戶也只要4步驟就能有效阻擋垃圾訊息。

一名男網友在PTT抱怨，最近一堆銀行林小姐、陳小姐傳訊息「有事急找」，還要求速加LINE聯絡，因此讓他好奇拋問「有人加過林小姐的LINE嗎？她們到底想幹嘛呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，底下網友實測回報，「我加了元大陳小姐，被不讀不回欸，不是說有急事？害我都急了起來」；另一名網友回應有被已讀，對方回應「以前在凱基上班，現在到投顧公司做總協理，記得您有操作股票，希望可以繼續為您服務」；還有一名詐騙集團則自稱是投顧助理。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友回加LINE，結果沒被已讀QQ了。（圖／翻攝PTT）

對於垃圾簡訊刪不完，讓一票網友火冒三丈，「我還收到從哈薩克寄簡訊來的元大林小姐」、「真的是疫情之後如雪花般的飛來垃圾詐騙投資訊息」、「老人真的可能會上當」、「垃圾實名制」、「還凌晨三點多發的簡訊，真的很沒水準」、「昨天最離譜10分鐘收到3封」。

本站報導《「有急事找你，加我賴！」iPhone狂收垃圾訊息　網曝1招：真的有效》，蘋果用戶可至手機設定→訊息→把iMessage關閉即可，值得注意的是，若平時與親友是用iMessage訊息聊天，關閉該功能後，可能會變成收費訊息。

▲▼蘋果設定關閉iMessage（圖／記者劉維榛攝）

▲蘋果用戶，可關閉iMessage功能。（圖／記者劉維榛攝）

至於安卓（Android）用戶部分，警政署教學，先打開訊息→點擊右上角的設定→垃圾訊息阻擋→啟用垃圾訊息阻擋功能，即可完成。

對此，165全民防騙網呼籲，「標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明、獲利率顯不合理」的情形，千萬不要輕信，還有陌生人介紹的來路不明投資管道，也務必小心求證，才是防詐騙的不二法門。

▼安卓阻擋垃圾訊息，簡單4步驟阻擋。（圖／翻攝165全民防騙網）

▲▼安卓阻擋垃圾訊息（圖／翻攝165全民防騙網）

▲▼安卓阻擋垃圾訊息（圖／翻攝165全民防騙網）

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►Jo Malone香水低於6折！英國梨與小蒼蘭、鼠尾草與海鹽通通有

ET快訊
《全明星4》黃隊名單疑曝光！　網挖出IG線索
槍決的都是未來接班人　高大成研判賴家擋人財路「被買兇滅廠」
是孝子！4死殺手案前先和「一窩幼犬」道別　鄰居驚：他超寵老婆
4死血案疑「買兇殺人他扛罪」　槍手長年失業竟擁百萬軍火
快訊／林秉樞80萬元交保　高嘉瑜律師4字回應
同事恩怨8年才報仇不合理！高大成要警去查「這件事」
快訊／林秉樞80萬元交保！曾家暴、控制女立委高嘉瑜
「有急事找你」網加LINE傻眼！安卓+蘋果1招阻絕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

首例猴痘男出院！隔離21天終於結痂完全脫落　警報暫解除

衛福部長、指揮官不同人！防疫聽誰的？薛瑞元給答案

獨／「下面皺摺」鬆弛洩天機！秒懂女人年齡　醫師揭黑絲下秘密　　

蝦皮完勝淘寶？　使用者激推「3大優點」：贏太多了

早上才知道要接指揮官！王必勝：不論哪個位置都全力以赴

對陳時中心服口服！薛瑞元接衛福部長：會追隨他定下來的原則

老公脖子有「草莓」！人夫吐出軌「心碎真相」　人妻聽完超掙扎

台鐵留才加薪！主管全加了「卻遺忘7千名基層」　產工批分化

輔仁大學與萬泰科技產學合作　打造跨領域防疫3.0健康平台

孩子被魚鉤勾到臉！急拔除「卻狂流血」　醫2招脫鉤：愈拔傷口愈大

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

曾國城憶朱俐靜樂觀：看不到黑暗　陶晶瑩淚曝「她走得很安祥」

許藍方被搜保險套慌了：我不買這牌！　手機驚見「王少偉裸上身」...小S嚇歪

上台74突「刁車」釀回堵　妙齡女慌坐分隔島抱膝哭

有一種友情是禹英禑董格拉米　朴恩斌遇霸凌她來救...愛情也助攻！

近80kgs高加索懶得走路　寵物展找床躺、被媽拖著走

首例猴痘男出院！隔離21天終於結痂完全脫落　警報暫解除

衛福部長、指揮官不同人！防疫聽誰的？薛瑞元給答案

獨／「下面皺摺」鬆弛洩天機！秒懂女人年齡　醫師揭黑絲下秘密　　

蝦皮完勝淘寶？　使用者激推「3大優點」：贏太多了

早上才知道要接指揮官！王必勝：不論哪個位置都全力以赴

對陳時中心服口服！薛瑞元接衛福部長：會追隨他定下來的原則

老公脖子有「草莓」！人夫吐出軌「心碎真相」　人妻聽完超掙扎

台鐵留才加薪！主管全加了「卻遺忘7千名基層」　產工批分化

輔仁大學與萬泰科技產學合作　打造跨領域防疫3.0健康平台

孩子被魚鉤勾到臉！急拔除「卻狂流血」　醫2招脫鉤：愈拔傷口愈大

黃國倫曝朱俐靜遺願　寇乃馨送「胸針」故事有洋蔥

又收騷擾訊息！　李怡貞高招回「你欠律師費沒還」　網一看笑翻

恢復疫情前盛況　貿協攜臺灣廠商前進Eurobike

新《監獄行刑法》滿2年　監所關注小組：收容人訴訟權益待保全

術後就猛烈激戰！2週後她下體「掉出粉色一坨」　醫嘆：是腸子…

強化海軍作戰及戰力續存　左營基地軍港建設開工

首例猴痘男出院！隔離21天終於結痂完全脫落　警報暫解除

香港波神鬆口澄清「太愛露惹怒婆家」離婚說！　解答一半藏玄機

味全龍打出競爭力　葉總點出下半季決戰關鍵

宋芸樺紐約拍戲「一口流利英語」驚艷劇組　即時翻譯中英切換自如

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

槍殺爆頭4大命案！淫魔硬上她「矇眼射腦慘死」

國旅補助今開搶！「訂房每晚折1300」攻略一次看

重機辣妹有誠意穿搭路邊賣花生　網：強烈購買欲

快訊／首見社區感染BA.5！今本土+25223　死亡增114

「超強運3生肖」7月中旬財運旺到爆！

南投行刑式槍殺4死！醫1句話曝「兇手為何這麼狠」

台中木乃伊是真屍！館方證實：20年來他都在　網嚇瘋

「轉蛋法」通過了！未公布遊戲中獎率最高罰50萬

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

兇嫌冷笑被逮「4冤魂怎償命」　網更絕望了

不菸不酒卻罹肺腺癌！高顏值男醫見肺部陰影傻了

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

賴清德為何能赴日？他爆內幕：安倍家決定的

更多熱門

相關新聞

狂收「有急事找你」垃圾訊息快崩潰！　電信業者這樣回應

狂收「有急事找你」垃圾訊息快崩潰！　電信業者這樣回應

近日不少民眾瘋狂收到垃圾簡訊，開頭就說「有急事找你」，並要求加賴，讓人相當困擾，對此，電信業者指出，目前沒有辦法針對指定發送門號做出限制，但用戶可以自行將該簡訊發送人封鎖。

伊拉克包裹又來了！

伊拉克包裹又來了！

假APP投資好誘人　74歲嬤險遭騙45萬

假APP投資好誘人　74歲嬤險遭騙45萬

果粉再等等！　郭明錤：iPhone 15鏡頭超強大、這點完勝iPhone 14

果粉再等等！　郭明錤：iPhone 15鏡頭超強大、這點完勝iPhone 14

垃圾訊息收到崩潰！他創群甜喊「寶貝們❤」

垃圾訊息收到崩潰！他創群甜喊「寶貝們❤」

關鍵字：

蘋果安卓垃圾訊息詐騙阻絕

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南投行刑式槍殺4死　冷血槍手落網

8年前嗆殺女課長　兇嫌行刑式血洗！證人全轟頭

8年恩怨埋殺機！嫌犯狠奪4命　全因他們做了這些事

康建生技5人遭關廁「行刑式槍殺」

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

獨／牛樟芝業界曝：恐找殺手處理

即／躲養生館被活逮！槍手高喊：我有深仇大恨

槍殺爆頭4大命案！淫魔硬上她「矇眼射腦慘死」

槍手問：賴博士在哪　埋伏3小時奪4命

國旅補助今開搶！「訂房每晚折1300」攻略一次看

楊小黎試乘刮傷車子！　店經理「壓迫式回應」傻眼：拒買

白肌妹沒穿內衣逛市場全被拍！

蒙面槍手放過5員工：進廁所就不會死

南投「行刑式槍殺」4死　兇嫌身分曝光

快訊／殺手正面曝！警查扣「手槍、百發子彈」

更多

最夯影音

更多
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤
吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面