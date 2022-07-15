「妹子有事急找」網加LINE傻眼：害我急起來！安卓+蘋果1招阻絕

▲狂收垃圾訊息，一票網友快崩潰了！（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人質疑，自從使用實名制後，便收到海嘯級般的垃圾訊息，尤其凌晨跳出簡訊，最讓人氣得牙癢癢。一名網友表示，這些張三李四小姐們狂傳「有事急找」，到底想要幹嘛？結果有人實測驚呼，「被不讀不回欸，害我都急了起來！」繼iOS阻擋方法曝光後，安卓用戶也只要4步驟就能有效阻擋垃圾訊息。

一名男網友在PTT抱怨，最近一堆銀行林小姐、陳小姐傳訊息「有事急找」，還要求速加LINE聯絡，因此讓他好奇拋問「有人加過林小姐的LINE嗎？她們到底想幹嘛呢？」

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文章曝光後，底下網友實測回報，「我加了元大陳小姐，被不讀不回欸，不是說有急事？害我都急了起來」；另一名網友回應有被已讀，對方回應「以前在凱基上班，現在到投顧公司做總協理，記得您有操作股票，希望可以繼續為您服務」；還有一名詐騙集團則自稱是投顧助理。

▲網友回加LINE，結果沒被已讀QQ了。（圖／翻攝PTT）



對於垃圾簡訊刪不完，讓一票網友火冒三丈，「我還收到從哈薩克寄簡訊來的元大林小姐」、「真的是疫情之後如雪花般的飛來垃圾詐騙投資訊息」、「老人真的可能會上當」、「垃圾實名制」、「還凌晨三點多發的簡訊，真的很沒水準」、「昨天最離譜10分鐘收到3封」。

本站報導《「有急事找你，加我賴！」iPhone狂收垃圾訊息 網曝1招：真的有效》，蘋果用戶可至手機設定→訊息→把iMessage關閉即可，值得注意的是，若平時與親友是用iMessage訊息聊天，關閉該功能後，可能會變成收費訊息。

▲蘋果用戶，可關閉iMessage功能。（圖／記者劉維榛攝）



至於安卓（Android）用戶部分，警政署教學，先打開訊息→點擊右上角的設定→垃圾訊息阻擋→啟用垃圾訊息阻擋功能，即可完成。

對此，165全民防騙網呼籲，「標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明、獲利率顯不合理」的情形，千萬不要輕信，還有陌生人介紹的來路不明投資管道，也務必小心求證，才是防詐騙的不二法門。

▼安卓阻擋垃圾訊息，簡單4步驟阻擋。（圖／翻攝165全民防騙網）

