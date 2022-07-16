真的芭比Q了！幫男友喝2瓶啤酒騎車上路　2人4罪最高罰19萬元

▲▼大里一名女子幫忙喝掉男友的2瓶啤酒，不知超標騎車回家，被警方攔下後最高可罰19萬元。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區張姓女子為了催促和朋友餐聚的李姓男友趕緊回家，見李男面前還有2瓶啤酒的「扣達」沒喝完，於是出手相救一飲而盡，心想離家才不到1公里，應該沒那麼倒楣，張女就騎車載著李男離開，不料才騎沒多遠就因未戴口罩被攔查，張女無照且酒測值竟高達0.65MG/L，2人共犯4罪，最高可罰19萬2千元，張女無奈「2瓶啤酒代價太高了」。

李男到朋友家喝酒，大家講明每人「扣達」是6瓶啤酒，李男喝剩2瓶，而時間已是晚上11點，張女騎車要去載他回家，但男友酒沒喝完，朋友不放人，張女於是出手相救，一下子就把2瓶啤酒喝光，心想才2瓶應該沒事，何況離家不到1公里。

張女於是載著李男回家，不料才騎沒遠就因為沒戴口罩，被霧峰警分局成功派出所巡佐陳恆誠、警員李明昱攔下，員警上前詢問，聞到張女濃濃酒味，一測酒測值竟高達0.65MG/L，連張女都嚇一大跳，才2瓶怎麼這麼高？原本是要安全駕駛的，卻反而成了酒駕正犯。

警方不但依公共危險罪送辦張女，還發現張女是無照騎車，觸犯道路交通管理處罰條例第21條，處6千元以上、1萬2千元以下罰鍰；酒測值部份則依道交條例第35條，處1萬5千元以上、9萬元以下罰鍰，並接受道安講習。

而李男是機車車主，明知張女喝酒，不予禁止駕駛，處1萬5千元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣機車牌照2年，2人犯了4罪，張女沒想到貪圖方便的結果，卻是要付出這麼大的代價，大感無奈。