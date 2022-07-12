「加味的當歸鴨」引朝聖！他爽吃後騎車上路　結果酒測超標慘了

▲▼高雄一名徐姓男子吃了當歸鴨料理後騎機車上路，卻因口罩未戴遭警方攔查，員警發現他全身散發酒味，經過酒測超過標準值，依公共危險罪嫌帶回偵辦。。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名徐姓男子（45歲）日前騎機車時，因未戴口罩遭到警方攔查，員警發現他全身散發濃厚酒味，要求他做酒測，他還大方表示，自己沒喝酒不怕酒測，結果酒測值超標，他傻眼驚呼「怎麼可能！」，但還是被依公共危險罪嫌帶回偵辦。

三民第一分局十全所員警10日中午12時許，巡邏經過三民區吉林街時，發現徐男騎機車未戴口罩，立刻上前攔查，卻發現他身上散發濃濃酒味，要求實施酒測時，徐男還斬釘截鐵說，自己未喝酒不怕酒測，但結果卻是酒測值超過法定標準值，警方當場將他帶回偵辦。

一直認為自己沒喝酒的徐男，見酒測值超標時，大聲驚呼「怎麼可能」，一直辯稱真的沒有喝酒，但數字會說話，員警提醒他，是否昨天有喝酒？這時，徐男才恍然大悟，可能是半小時前在附近小吃店，吃了「加味的當歸鴨」所造成的，還說自己因懂料理，因這家小吃店的當歸鴨，有加了米酒香味十足，所以才會特別前往朝聖，沒想到卻因此酒駕，讓他不禁懊悔。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。