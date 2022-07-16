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日韓歐盟皆提高核電佔比　國民黨嗆：蔡英文仍要逆流全面廢核？

▲▼第二核能發電廠，核二。（圖／記者謝婷婷攝）

▲第二核能發電廠。（圖／記者謝婷婷攝）

記者崔至雲／台北報導

近期頻傳大範圍或區域性停電或跳電的消息，國民黨今（16）日表示，日前備載容量率一度僅剩3.37%；6月底迄今，國內尖峰用電量屢創新高，每日備轉容量率多次低於10%的標準，供電明顯吃緊，此時已到了蔡政府應該深刻檢討並修正我國錯誤能源政策的關鍵時刻，再拖延下去，恐讓缺電危機衝擊國人的民生日常，甚至危及國家安全。

根據啟思民本基金會最新民調顯示，高達87.3%的民眾認為缺電問題嚴重，近7成民眾對未來供電穩定沒信心，更有超過6成民眾不滿意蔡英文政府在處理能源方面的施政表現。

國民黨指出，供電不穩定的常態已讓國人生活必須時時刻刻提心吊膽，更讓國內產業界憂心對經營成本造成的損失；台灣美國商會近期發布《2022台灣白皮書》，即提醒我國供電穩定已不是「隱憂」，安全及穩定的能源供應必須馬上處理。顯然供電穩定度不僅影響外商來台投資，更攸關產業發展與民生經濟，蔡政府不應該繼續漠視不管。

國民黨表示，世界能源短缺、燃料成本增加是國際間普遍遭遇的難題，各國皆積極開發合適、可使用的能源，並非坐以待斃。如日本首相岸田文雄14日宣布，將於今年冬季重啟最多9座核電機組，可供應全國一成電力需求，以因應國際燃料價格飆漲及供應短缺；歐盟議會日前通過將天然氣和核能投資，列入永續綠色能源的議案；南韓也發布新的能源政策，為了提高能源安全和高效實現碳中和目標，南韓將在2030年前讓核電占比回到30%等。

「重啟核電以達到淨零排放的目標是當前國際趨勢」，國民黨指出，民進黨政府長期以意識形態的錯誤政策處理能源議題，緊抱著「反核」的神主牌，忽視了國內安全能源的供應，更讓我國的能源政策侷限於過去的框架之中，只能過度倚賴再生能源及火力發電，但經濟部長王美花已經坦言，2025非核家園的能源配比，20%再生能源確定跳票；而高佔比的火力發電不僅會受制於進口燃料的成本起伏，更會造成空汙、國人健康安全的隱憂。

國民黨問，蔡英文政府能源政策的錯誤與失當，不僅國內多數民意表達不滿，產業團體及國外商會皆提出嚴正警訊，「蔡英文仍要逆流全面廢核？」蔡政府不該馬耳東風、無動於衷，若持續逃避錯誤決策的責任，一再硬拗、狡辯，只會犧牲了國人的用電安全、國內的民生經濟與產業發展。

國民黨呼籲蔡政府，徹底檢討並修正錯誤能源政策已刻不容緩，儘快提出穩定供電、淨零排放的能源政策，才是維繫國家長遠發展的根本之道。

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歐盟核電國民黨蔡英文廢核

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