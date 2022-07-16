成為好妻子、好媽媽後「愛上一個女人」！艾馬華森也是她粉絲

▲她與丈夫和三個小孩共組幸福家庭，在她以為歲月終於靜好時，她意外「愛上了一個女人」。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

記者林育綾／綜合報導

全球暢銷破200萬冊！作家格倫儂‧道爾（Glennon Doyle）分享自己的「親密的回憶錄」，從小生長在保守富裕的白人家庭、堪稱美國人眼中的「人生金湯匙組」，也曾跟丈夫、三個孩子共組幸福家庭，歷經婚變又修復傷口；就在她以為歲月終於靜好時，她意外「愛上了一個女人」，卻也因此「跟自己更靠近」，如今書籍也發行來台。

格倫儂新書《我，不馴服》全球銷破200萬冊，也曾登紐約時報暢銷書第1名，出版後蟬聯亞馬遜書店暢銷榜70週，Amazon 書店＋書評網Goodreads累積超過35萬則感動迴響，知名主持人歐普拉、演員艾馬華森都是她的粉絲，英國歌后愛黛兒（Adele）還激動推薦，「這本書會震撼你的大腦，讓靈魂尖叫！」

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這本書不僅是她的「親密回憶錄」，也是為現代人敲響的警鐘，獻給在關係中、家庭、生活中奮力向前的每個人。格倫儂從小生長在保守派富裕白人家庭，堪稱人生金湯匙組，金髮碧眼，漂亮纖瘦，只和兄弟會的帥哥交往；然而，空洞、匱乏逐漸侵吞她的人生，她患上暴食症、酗酒、吸毒，直到有了第一個孩子才戒斷癮頭。

她和丈夫、三個孩子共組幸福家庭，然而丈夫卻對她慣性不忠，兩人透過婚姻諮商，花了九牛二虎之力，才復原彼此的心靈傷口。她也將這些經歷化成文字，引發了全美國上千萬讀者共鳴，也讓她躍升知名作家之列，受到歐普拉等名人和媒體關注。

不過就在她以為歲月終於靜好，命運再次向她丟出變化球，她意外愛上了一個女人，甚至打從心底知道，「此生不會再如此愛一個人」。而自此之後，她學會跳脫社會的框架，也教導孩子尊重內心的聲音，學習理解不同族群的聲音，教導孩子更有同理心，更與這個世界同在。

從好女孩、好女兒、好妻子、好媽媽⋯等角色逐漸掙脫，格倫儂不僅在自我成長上升級、蛻變，也認為自己與孩子、伴侶、家人、神、自己都更加靠近，感受到真正的完整，「我不會放棄自己，我再也不要放棄自己了。我和我自己，我們要至死不渝。」

▲作家格倫儂‧道爾（Glennon Doyle）撰寫《我，不馴服》全球銷破200萬冊，如今發行來台。（圖／三采文化）

她的作品受到各界好評推薦，連歐普拉、艾馬華森都是她的粉絲，其中《享受吧！ 一個人的旅行》作者伊莉莎白．吉兒伯特也讚，「這是一本能從情緒上、精神上、肉體上都徹底解放女性的好書。這本書的存在，堪稱時代現象。」《我，不馴服》如今也來台，由三采文化發行繁體中文版。