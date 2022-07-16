　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

成為好妻子、好媽媽後「愛上一個女人」！艾馬華森也是她粉絲

▲▼女同志，女同性戀，同志，同性戀，女女，友誼，姊妹淘，姐妹淘，手帕交。（圖／免費圖庫stocksnap）

▲她與丈夫和三個小孩共組幸福家庭，在她以為歲月終於靜好時，她意外「愛上了一個女人」。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

記者林育綾／綜合報導

全球暢銷破200萬冊！作家格倫儂‧道爾（Glennon Doyle）分享自己的「親密的回憶錄」，從小生長在保守富裕的白人家庭、堪稱美國人眼中的「人生金湯匙組」，也曾跟丈夫、三個孩子共組幸福家庭，歷經婚變又修復傷口；就在她以為歲月終於靜好時，她意外「愛上了一個女人」，卻也因此「跟自己更靠近」，如今書籍也發行來台。

格倫儂新書《我，不馴服》全球銷破200萬冊，也曾登紐約時報暢銷書第1名，出版後蟬聯亞馬遜書店暢銷榜70週，Amazon 書店＋書評網Goodreads累積超過35萬則感動迴響，知名主持人歐普拉、演員艾馬華森都是她的粉絲，英國歌后愛黛兒（Adele）還激動推薦，「這本書會震撼你的大腦，讓靈魂尖叫！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這本書不僅是她的「親密回憶錄」，也是為現代人敲響的警鐘，獻給在關係中、家庭、生活中奮力向前的每個人。格倫儂從小生長在保守派富裕白人家庭，堪稱人生金湯匙組，金髮碧眼，漂亮纖瘦，只和兄弟會的帥哥交往；然而，空洞、匱乏逐漸侵吞她的人生，她患上暴食症、酗酒、吸毒，直到有了第一個孩子才戒斷癮頭。

她和丈夫、三個孩子共組幸福家庭，然而丈夫卻對她慣性不忠，兩人透過婚姻諮商，花了九牛二虎之力，才復原彼此的心靈傷口。她也將這些經歷化成文字，引發了全美國上千萬讀者共鳴，也讓她躍升知名作家之列，受到歐普拉等名人和媒體關注。

不過就在她以為歲月終於靜好，命運再次向她丟出變化球，她意外愛上了一個女人，甚至打從心底知道，「此生不會再如此愛一個人」。而自此之後，她學會跳脫社會的框架，也教導孩子尊重內心的聲音，學習理解不同族群的聲音，教導孩子更有同理心，更與這個世界同在。

從好女孩、好女兒、好妻子、好媽媽⋯等角色逐漸掙脫，格倫儂不僅在自我成長上升級、蛻變，也認為自己與孩子、伴侶、家人、神、自己都更加靠近，感受到真正的完整，「我不會放棄自己，我再也不要放棄自己了。我和我自己，我們要至死不渝。」

▲▼作家格倫儂‧道爾（Glennon Doyle）撰寫《我，不馴服》全球銷破200萬冊，如今發行來台。（圖／三采文化）

▲作家格倫儂‧道爾（Glennon Doyle）撰寫《我，不馴服》全球銷破200萬冊，如今發行來台。（圖／三采文化）

她的作品受到各界好評推薦，連歐普拉、艾馬華森都是她的粉絲，其中《享受吧！ 一個人的旅行》作者伊莉莎白．吉兒伯特也讚，「這是一本能從情緒上、精神上、肉體上都徹底解放女性的好書。這本書的存在，堪稱時代現象。」《我，不馴服》如今也來台，由三采文化發行繁體中文版。

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►►狗狗吃飼料同時顧消化、還能讓毛髮亮麗

ET快訊
陶晶瑩16歲女「九頭身長腿」獨照曝！　網驚：根本名模
快訊／33噸巨石砸死工人「斷成兩截」　肇因曝光
強壓女粉絲上床「無套性侵」　直播主慘了
快訊／雨彈開轟區擴大！　7縣市大雨特報
快訊／半癱貓錢安安去世！姐姐心掏空：說好不分開的
快訊／泰迪自請離隊！　兄弟一週內走2大洋投
啦啦隊女神當眾調泳衣！　阿Ken「眼神快破功」全被拍
47歲台灣玉女《乘風破浪》遭淘汰！　暴瘦剩40kg

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吊車鋼索斷裂！33噸巨石砸死工人　花蓮港曝肇因「要求檢討」

教部擴大境外生來台　新開放「這兩類」、入境時間曝光

快訊／雨彈開轟區擴大！7縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

桃機招消防員115人搶考！得先過爬竿舉重5關卡　健身教練也來了

桃機消防員招募體能測驗登場　115名考生大顯身手

當鋪老闆「開2萬5500元」徵人！工作內容曝光　網搶破頭：想報名

成為好妻子、好媽媽後「愛上一個女人」！艾馬華森也是她粉絲

振興觀光開跑！乘車先跟美女比清涼野球拳　這客運旅客激增3成

快訊／雷雨彈來襲轟炸2縣市　防9級↑強陣風+冰雹

新店戰神出現！停紅燈按喇叭遭攔下　被手電筒狂照怒：警察找麻煩

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

是周氏情歌！周杰倫推《還在流浪》　兒子獻聲新專…昆凌：臭屁的Romeo

泰國工人爬高樹採割榴槤　同伴底下緊盯用麻布接住

吊車鋼索斷裂！33噸巨石砸死工人　花蓮港曝肇因「要求檢討」

教部擴大境外生來台　新開放「這兩類」、入境時間曝光

快訊／雨彈開轟區擴大！7縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

桃機招消防員115人搶考！得先過爬竿舉重5關卡　健身教練也來了

桃機消防員招募體能測驗登場　115名考生大顯身手

當鋪老闆「開2萬5500元」徵人！工作內容曝光　網搶破頭：想報名

成為好妻子、好媽媽後「愛上一個女人」！艾馬華森也是她粉絲

振興觀光開跑！乘車先跟美女比清涼野球拳　這客運旅客激增3成

快訊／雷雨彈來襲轟炸2縣市　防9級↑強陣風+冰雹

新店戰神出現！停紅燈按喇叭遭攔下　被手電筒狂照怒：警察找麻煩

高薪工程師男友「加班到凌晨5點」睡公司！她怨工時長　2派戰翻

基隆大海扇珊瑚遭菜鳥潛水客踹破　海科館直播拍到讓人心碎瞬間

讓新北超越台北！　林佳龍競選口號「新北大翻新」曝光

克蕭無安打8局破功　大谷翔平4打席全熄火

辛度32分鐘直落二橫掃川上紗惠奈　率先搶進新加坡賽冠軍戰

韓女星維持好體態的食譜公開！宋慧喬檸檬水告別嬰兒肥、秀智就吃地瓜

三方交易？籃網不想要衛斯布魯克　馬刺有意加入助厄文去湖人

蔡英文能源政策是笑話？　民進黨：馬英九選擇性失憶

凱旋「首款電動重機」TE-1正式發表　0-100加速僅需不到4秒

吊車鋼索斷裂！33噸巨石砸死工人　花蓮港曝肇因「要求檢討」

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

生活熱門新聞

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

月給2萬生活費喊不夠！他問一句話慘被提離婚

珍藏多年公仔被妻拿去送人　他翻臉買一袋回家

她煮大餐幫男友慶生！被媽寶行徑氣到分手

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

館長曝文件打臉焦糖　大罵三劑令

6、7年級生「便當必喝冬瓜茶」！消失真相超暗黑

雷雨彈來襲轟炸2縣市　防9級↑強陣風+冰雹

守台灣2年！護理師收「防疫獎金」金額曝　眾傻眼

JOJO立讓總統驚了　一堆人問號

「來超商寄100包裹」後面一排人苦等！畫面戰翻

台灣哪個離島最好玩？網激推「1地」

小孩喝飲料　每天1杯微糖就超量

王必勝接任指揮官　坦言「太太不知道」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

李鴻淵原本想殺這7人　她1原因逃死劫

台中男20K約極品妹　她穿丁字褲赴約遭白嫖

花蓮港吊車疑「鋼索斷裂」！33噸巨石砸斃工人

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

丈夫冷血殺4人！　李鴻淵妻低調上班　

直播刮刮樂竟中5000萬！女網紅掩面爆哭

4死殺手是孝子　鄰驚：他超寵老婆

狂收「有急事找你」垃圾訊息快崩潰！　電信業者這樣回應

「付房貸+養2孩」夫妻還存3桶金　網驚：怎到的啊

月給2萬生活費喊不夠！他問一句話慘被提離婚

《營業中》炎亞綸、鬼鬼等4人出走！

警跟長官合照偷比中指　分局長聽解釋傻眼

李鴻淵冷血槍殺4人　移送囂張氣焰全沒了

李鴻淵槍殺4人　靠妻養家「女兒還在念大學」

賈永婕4點駁斥不孝論！舅侵占失智母財產

更多

最夯影音

更多
南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！
叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面